Alicia Villarreal volvió a pronunciarse sobre el proceso legal que sostiene contra su expareja, Cruz Martínez, por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar, agresión y robo; y dejó claro que se mantiene en su búsqueda por la justicia.

En conferencia de prensa, la cantante fue cuestionada sobre este difícil tema en su vida, y, aunque afirmó que confía en la ley, también se dijo desesperada.

“Las leyes son claras, solo las personas no las ejecutan como debe ser. Es muy desesperante, no nada más para mí como mujer. He tenido casos que se han acercado conmigo a pedir ayuda”.

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La intérprete de "Insensible a ti" subrayó que ha cumplido con cada uno de los requerimientos de las autoridades; sin embargo, sigue sin ver avances claros.

“No he hecho nada más que apegarme a los movimientos, con mis pruebas, con todo lo que tengo para demostrar qué pasó. Se lo dejo a cada quien”, agregó.

Alicia Villarreal se refugia en el escenario

En medio del proceso, la cantante también se prepara para el concierto que ofrecerá el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional y que, adelantó, le servirá como un refugio.

“En mis shows quisiera cerrar esos ciclos definitivamente tengo que hacerlo. Por lo pronto me apego a lo que me hace más feliz, lo que me da paz, que me motiva: el público, mis hijos y esa parte de mi pareja”.

Además de reencontrarse con su público capitalino, este show marcará la celebración de sus 30 años de trayectoria, con un repertorio que recorrerá sus éxitos desde su etapa en Grupo Límite hasta su carrera como solista.

“Las canciones en sí son lo importante de toda esta noche. Los éxitos que el público ha hecho en mi carrera como Alicia Villarreal y Grupo Límite, ahora va pasar y trascender”, finalizó.

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