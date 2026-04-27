Más Información

"Úbú rey", actual porque el mundo es de desmesura

"Úbú rey", actual porque el mundo es de desmesura

Luis García Montero defiende el español

Luis García Montero defiende el español

Colección Gelman: Littman incumplió testamento

Colección Gelman: Littman incumplió testamento

Fallece Rossana Reguillo, destacada investigadora en temas de violencia y juventud

Fallece Rossana Reguillo, destacada investigadora en temas de violencia y juventud

La atrasada remodelación de la CDMX y la remontada del Pumas sobre Juárez: memes de la semana

La atrasada remodelación de la CDMX y la remontada del Pumas sobre Juárez: memes de la semana

Maximiliano y su diario de 1863

Maximiliano y su diario de 1863

volvió a pronunciarse sobre el proceso legal que sostiene contra su expareja, , por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar, agresión y robo; y dejó claro que se mantiene en su búsqueda por la justicia.

En conferencia de prensa, la cantante fue cuestionada sobre este difícil tema en su vida, y, aunque afirmó que confía en la ley, también se dijo desesperada.

“Las leyes son claras, solo las personas no las ejecutan como debe ser. Es muy desesperante, no nada más para mí como mujer. He tenido casos que se han acercado conmigo a pedir ayuda”.

Lee también

La intérprete de "Insensible a ti" subrayó que ha cumplido con cada uno de los requerimientos de las autoridades; sin embargo, sigue sin ver avances claros.

“No he hecho nada más que apegarme a los movimientos, con mis pruebas, con todo lo que tengo para demostrar qué pasó. Se lo dejo a cada quien”, agregó.

Alicia Villarreal se refugia en el escenario

En medio del proceso, la cantante también se prepara para el concierto que ofrecerá el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional y que, adelantó, le servirá como un refugio.

“En mis shows quisiera cerrar esos ciclos definitivamente tengo que hacerlo. Por lo pronto me apego a lo que me hace más feliz, lo que me da paz, que me motiva: el público, mis hijos y esa parte de mi pareja”.

Además de reencontrarse con su público capitalino, este show marcará la celebración de sus 30 años de trayectoria, con un repertorio que recorrerá sus éxitos desde su etapa en Grupo Límite hasta su carrera como solista.

“Las canciones en sí son lo importante de toda esta noche. Los éxitos que el público ha hecho en mi carrera como Alicia Villarreal y Grupo Límite, ahora va pasar y trascender”, finalizó.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Surge versión de que Canelo enviaba 'camiones de flores' a Ángela Aguilar tras fallarle y las redes explotan. Foto: EFE

Surge versión de que Canelo enviaba 'camiones de flores' a Ángela Aguilar tras fallarle y las redes explotan

Niñera de Meghan y príncipe Harry denuncia jornadas de 50 horas: “Es deshumanizante”. Foto: EFE

Niñera de Meghan y príncipe Harry denuncia jornadas laborales de 50 horas: “Es deshumanizante”

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora. Foto: Instagram

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora

Fotos de Nodal y Ángela difundidas por Kunno desatan sospechas: "Son tan viejitas que hasta Christian tenía el cabello largo". Foto: Kunno / IG

Kunno rompe el silencio: fotos con Christian Nodal y Ángela Aguilar desatan polémica

Lourdes León. Foto: EFE

Hija de Madonna posa en atrevida sesión de fotos para Instagram y deslumbra

[Publicidad]