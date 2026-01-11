La 83ª edición de los Globos de Oro comienza con el paso de una pléyade de celebridades en la alfombra roja del Beverly Hilton Hotel, sede de los premios desde 1961.

El reconocimiento a lo mejor del cine y la televisión, otorgado por la Asociación de la Prensa de Hollywood, ya recibe a las y los posibles ganadores de sus 27 categorías.

En esta ocasión, las películas que más expectativas causan, debido a que han recibido un mayor número de nominaciones son "Una batalla tras otra" (9), "Valor sentimental" (8), "Pecadores", "Hamnet" (6), "Frankenstein" (5) y "Wicked: Por siempre" (5).

Lee también: ¿Qué películas y quiénes podrían llevarse un Globo de Oro esta noche?: lista de nominados

Snoop Dogg en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Foto: Jordan Strauss / AP

Lisa en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Foto: AP

Alicia Silverstone en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Foto: AP

Brittany Snow en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Foto: Richard Shotwell / AP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc