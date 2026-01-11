Más Información

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

María Corina Machado, Groenlandia, México y Colombia, las otras víctimas de Trump en los memes de la semana

Y Dios creó a Brigitte Bardot

MALBA: el museo argentino celebra 25 años comprando 1 000 obras de arte latinoamericano

“La memoria es literatura que está por escribirse”: entrevista con José Luís Peixoto

La 83ª edición de los comienza con el paso de una pléyade de celebridades en la alfombra roja del Beverly Hilton Hotel, sede de los premios desde 1961.

El reconocimiento a lo mejor del cine y la televisión, otorgado por la Asociación de la Prensa de Hollywood, ya recibe a las y los posibles ganadores de sus 27 categorías.

En esta ocasión, las películas que más expectativas causan, debido a que han recibido un mayor número de nominaciones son "Una batalla tras otra" (9), "Valor sentimental" (8), "Pecadores", "Hamnet" (6), "Frankenstein" (5) y "Wicked: Por siempre" (5).

Snoop Dogg en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Foto: Jordan Strauss / AP
Lisa en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Foto: AP
Alicia Silverstone en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Foto: AP
Brittany Snow en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026. Foto: Richard Shotwell / AP
