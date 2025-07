El actor Alex Perea está viviendo el amor al máximo, se comprometió con su novia Raquel Alcalá a las afueras del Coliseo Romano, el protagonista de la serie "Sin miedo a la verdad" compartió con sus seguidores fotos del romántico momento y fotos de como fue la pedida de mano.

La novia de Perea es psicóloga, hizo pública su relación con ella en 2024, y ahora ya están comprometidos en un momento inesperado, pues la pareja viajaba junta por Europa cuando el actor dio una pista horas antes, cuando se tomó varias fotos en el Coliseo Romano, un símbolo del Imperio Romano, una maravilla arquitectónica y un testimonio de la grandeza de la antigua Roma.

"Uno de mis sueños siempre fue conocer el Coliseo Romano, y uno aún más grande es algo que pronto les enseñaré", escribió.

Alex Perea se compromete con su novia Raquel Alcalá.

Alex Perea dedica romántico mensaje a su prometida

Alex presumió las fotos del momento en el que le pidió matrimonio a su novia, a quien cariñosamente llama "lobita", a quien le dedicó unas emotivas palabras que sólo delatan lo enamorado que está.

"Justo cuando no buscábamos nada, lo encontramos todo en el otro.Por elegirnos cada día, por darnos paz, por hacernos reír, por emocionarnos juntos y por no dejar que la vida deje de sorprendernos. Muchos sueños por cumplir a tu lado. Gracias por darle color a mi vida. Solo te quiero a ti… siempre fuiste tú, eres y serás tú… y solo tú. Mi Lobita amada".

La prometida del actor también le dedicó un mensaje de amor a su ahora prometido, a quien cariñosamente llama "lobito".

Alex Perea con su prometida Raquel Alcalá.

"Justo cuando no buscaba nada, lo encontré todo. Gracias por ser la persona tan maravillosa que eres, por el amor que me demuestras cada día , por tu forma de ser tan sincera y por todas las sorpresas que eres capaz de darme. Cuando pienso que la vida no puede ser más bonita, siempre estás tú para demostrarme que contigo siempre es un 'sí, se puede'. Te amo ahora y siempre, mi Lobito precioso".

Alex ha recibido muchas felicitaciones de seguidores y colegas, así como la de su hermana Daniela Perea:

"Alex de mi vida. No sabes la emoción que me da verlos tan felices. Se ven absolutamente bellos. ¡Felicidades a los dos! …(Dice Matías que la tía Raquel se ve hermosa y tiene toda la razón)".

Lee también: Mara Patricia Castañeda recuerda cómo fue tener a Vicente Fernández como suegro: "lo conocí hasta en chones"

rad