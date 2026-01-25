Alejandro Gou evita contestar a las críticas, tras el anuncio de que será su hija Emilia quien dé vida a Matilda, en la obra que se encuentra produciendo, pues afirma que será el talento de la menor el que hable por sí sólo pues, explica que, si la pequeña no tuviera la preparación suficiente para encabezar el proyecto, habría optado por otra actriz.

Durante la función de ayer de "Mentiras", Gou tuvo un encuentro con la prensa que, durante el conocido "chacaleo", lo cuestionó acerca de qué opinaba acerca de las personas que afirman que recurrió al nepotismo, al elegir a Emilia, su hija, para protagonizar "Matilda, el musical", luego de que en julio anunciara que comenzaría con la búsqueda de la actriz infantil que se encargara del papel.

Frontal, el productor dijo que no tenía nada que aclarar, pues será el talento y profesionalismo de su hija que hablará por sí misma, y por su decisión, pues destacó que tomó la decisión como productor y no como padre,

Lee también: Alex Bisogno habla del motivo por el que su sobrina Michaela no participará en "Matilda, el musical": "le costaba mucho trabajo estar al nivel"

"Yo no quiero hablar, quiero que los personajes hablan en el escenario, llevó 37 años produciendo, ¿tú crees que yo arriesgaría mi carrera, exhibiría una niña nada más por un capricho?, quiero que la vean, ustedes dirán, el público dirá", dijo a la prensa.

Además, afirmó que fue el mismo Matthew Warchus, el director del musical en Londres, quien eligió a Emilia como la actriz idónea para el papel.

Alex dijo que el hecho de que Emilia fuera su hija, provocaba que fuera todavía más exigente con ella, que con las demás actrices que buscaban el papel, por lo que tiene la certeza de la dedicación y disciplina que la menor ha puesta en la obra, la cual se estrenará el próximo 13 de marzo.

"Está más preparada que tengo, si algo tengo es que soy el más exigente con ella, ella sabe la responsabilidad que tiene, yo jamás la exhibiría, imagínate mi responsabilidad y, si hubiera sido así, lo diría, es mi obra y es mi dinero, pero lo va a demostrar arriba del escenario", destacó.

Lee también: Hijas de Andrea Torre y Cristina Riva Palacio, presentes en las audiciones de "Matilda", el musical

Finalmente se refirió a la relación que sostiene con Michaela, la hija de Daniel Bisogno (QEPD), su exsocio y uno de sus mejores amigos, desmintiendo que, al quedar la menor fuera de la obra, la menor se hubiera sentido pues, como han explicado, fue ella quien expresó no estar preparada para aparecer en la puesta en escena.

"Mi Dani Bigogno sabe que lo llevó en mi corazón, Michaela es mi sobrina, yo sé la relación que tengo con ella, no me importa lo que pase alrededor, yo estoy con ella, con su mamá (Christina Riva Palacio) porque tengo un compromiso moral con uno de mis mejores amigos que ya no está, lo único que te digo es que nunca le va a faltar nada".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc