Alex Bisogno afirma que fue la propia Michaela, su sobrina, quien tomó la decisión de no seguir preparándose para formar parte de "Matilda, el musical", debido a que sentía que aún le faltaba formación y porque, a menos de un año de la muerte de su padre -Daniel Bisogno-, sigue echándolo de menos.

El conductor, que ha vuelto a la pantalla chica -con Canal 6-, fue captado en el aeropuerto, donde fue cuestionado acerca de su situación familiar pues, desde que su hermano mayor trascendió, han sido varios los malentendidos y hasta fracturas dentro de su núcleo.

Alex B, como se dio a conocer en sus inicios en la TV, reconoció que la comunicación con su sobrina, a la que siempre ha sido muy allegado, sigue siendo mínina por lo que, durante esta Navidad, sólo pudo tratarla por medio de una llamada telefónica.

"No pudimos verla, aunque sí recibimos una llamada que, la verdad, era lo que necesitábamos, para que la Navidad tuviera un poquito más de sentido y estuviéramos más contentos, pero verla... todavía no, ella (Michaela) creo que está de viaje con su mamá (Cristina Riva Palacio) y con la familia de parte de su mamá", expresó a integrantes de la prensa.

Fue así que describió, la primera Navidad de los Bisogno, sin Daniel ni su hija, como "muy dura":

"Me siento muy dichoso a los que todavía tengo en mi familia, fue una Navidad dura, muy muy dura, todos son recuerdos, no es para menos, acaba de pasar muy poquito tiempo, poquitos en la familia, mi hermana, mi papá, mi sobrino (Íñigo) y yo, nada más...", dijo melancólico.

Confió que un obsequio, de parte de Santa Claus, está esperándola debajo del árbol de Navidad y, de no poder acudir ella misma por él, enviará el obsequio a su madre para que le pueda ser entregado.

En la espera de que, el próximo año, pueda estar más cerca de la menor, contó que, lo que ha sabido de su sobrina ha sido por Íñigo, con quien se veía frecuentemente, pues así como Michaela, el menor fue uno de los niños casteados por Alejandro Gou para formar, posiblemente, del elenco de "Matilda, el musical".

Su sobrino le contó que fue Michaela quien ya no quiso seguir en la contienda para obtener un papel en la obra, y que la producción no había prescindido de ella, como se creyó en principio, luego de que Gou indicara que la menor no había estado cómoda con los comentarios que otros pequeños que audicionaban le hacía sobre el fallecimiento de su papá.

"Mi sobrino se lo dijo a mi hermana, él también estuvo en esta eliminatoria de ´Matilda´, fueron parte del mismo grupo de niños, estuvieron tomando clases juntos, ella le dijo a mi sobrino que no quería estar ahí, una porque extrañaba a su papá, dos, porque no se sentía lista profesionalmente, y es válido, porque había unos niños que ya traían toda la escuela de baile, canto y actuación, y ella apenas va comenzando; yo no creo que haya niños que tengan ese corazón, ese pensamiento de destruirla, ella nunca lo comentó".

Fue así que confió que Michaela recurrió a su tía para que ella fuera quien hablara con su mamá, y le hiciera saber que ya no quería seguir audicionando para la obra.

"Insisto, ella habló con mi hermana y le dijo ´tía, yo no quiero estar aquí, dile a mi mamá que yo no quiero estar aquí´, pero, meramente, porque ella no se sentía contenta porque le costaba mucho trabajo estar al nivel de otros niños, no porque hubiera un tipo de acoso, eso sí no lo creo", aseguró.

