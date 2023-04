Al estilo barbiecore, Anahí recrea un emblemático look de RBD y se lleva todas las miradas

Los años parecen no pasar para Anahí, la cantante que saltó a la fama hace 20 años con RBD. Y dejó pruebas claras de que permanece intacta al paso del tiempo en una foto en las redes sociales. En un posteo se la ve con estilo barbiecore, recreando un emblemático look que y usó pero hace dos décadas cuando era solo una jovencita.

Anahi no le teme a nada y hace poco días se viralizó una fotos en las redes sociales donde se la puede ver vestida con estilo barbiecore con un look muy similar al de “Sálvame” de RBD, esta vez la locación para tomar las fotos también fue Alberta, Canadá. Los usuarios quedaron impactados por su belleza y porque inmediatamente recordaron al personaje que la hizo muy popular hace años: la rebelde y hermosa Mía Colucci.

Anahi estilo barbiecore recrea un emblemático look de RBD (Fuente Instagram @delarosamakeup)

El regreso de Anahí es uno de los más esperados entre los fanáticos de “Rebelde” porque Mía Colucci es un ícono de una generación entera que veía en la sensual y atrevida jovencita un ejemplo de estilo y buen gusto.

Como adelanto de lo que será la vuelta de RBD en unos meses, Anahí decidió posar vestida completamente de rosa e inmortalizar uno de los momentos más icónicos de Mía Colucci, una de la protagonistas de “Rebelde”, la serie que Televisa transmitió en el año 2004.

El look rosa elegido por Anahí fue sombrero vaquero rosa, botas altas de nieve y otros detalles que también usó en el videoclip de “Sálvame”. Por esa postal que le regaló la cantante a sus fanáticos, la canción y Anahí fueron tendencia en México durante varios días.

Una revolución en las redes sociales

La foto de Anahí fue compartida por su fotógrafo Uriel Santana. Todas las redes sociales -Twitter, TikTok e Instagram- estallaron con comentarios positivos y halagos que dejaron los seguidores de Anahí cada vez que aparecía la cantante vestida de rosa.

Anahi estilo barbiecore recrea un emblemático look de RBD(Fuente Instagram @rbd_oficial)

“No puedo creer lo perfecta que se ve Anahí con el look de Sálvame a tantos años de haber hecho ese video musical”, “El sombrero vaquero es el básico, pero lo que ha hecho ahora con toda la intención de recrear pero reinventando ese accesorio rosa que le ha dado la vuelta al mundo”, “Sigo sin entender cómo controla el frío, sonríe tan perfecto a la cámara y se ve como una diosa”, “No soportamos todo lo que Anahí estará dando para el regreso de RBD, porque esto no es la primera vez que nos deja ver que está dispuesta a dejarlo todo en la gira del adiós para complacer a los que no pudimos en el pasado”, son algunas de las reacciones que dejaron los fanáticos.