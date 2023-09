Adianez Hernández habla de la infidelidad a su esposo Rodrigo Cachero: "no supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré"

Adianez Hernández, esposa Rodrigo Cachero rompió el silencio y dio su versión de lo que pasó entre ella y su expareja, el actor y conductor que hace unos días reveló que se separaba de la madre de sus hijos porque había descubierto una infidelidad; Adianez se involucró con Augusto Bravo, pareja de la actriz Larisa Mendizabal, expareja de Cachero.

A través de un video y entre lágrimas, Adianez inició diciendo que ha bloqueado los comentarios en sus redes sociales por los ataques que han recibido sus hijos, lo cual no consideró justo, ya que ellos son inocentes en este asunto, y no desea que sufran bullying en la escuela; confesó que dejó pasar unos días desde que estalló el escándalo porque no quería hablar desde el coraje, así que se dio tiempo para pensar lo que iba a decir.

“Ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción, tiene una reacción", expresó en el inicio de su declaración; admitió que lo que hizo es indefendible, pero pidió no ser juzgada.

Larisa Mendizabal posa junto a su expareja Augusto Bravo y su hijo Santiago Cachero. Foto: Instagram

"No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta", admitió, y confesó que el amor que sentía por su esposo Rodrigo Cachero se terminó, y aceptó que debió haber hablado con claridad, pero en su momento no tuvo valor para hacerlo, pues sabía que si lo hacía su familia sufriría una ruptura.

“Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer; sólo imaginarme romper a mi familia me destrozaba, sé que no lo hice bien, lo reconozco, ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá, a mis hermanos, a Rodrigo...".

Adianez Hernández confiesa que se enamoró

Adianez Hernández, la exparticipante de de "Survivor" admitió que se enamoró de Augusto Bravo, con quien la actriz Larisa Mendizabal llevaba 11 años de relación: "no supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré", admitió, y reconoció que cuando en una relación cabe un tercero es que las cosas no están bien, habló de que a veces el amor se desgasta y reiteró que las cosas deben hablarse antes de seguir actuando mal.

Adianez Hernandez, Rodrigo Cachero y sus dos hijos. Foto: Instagram.

"Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado", afirmó.

Por su expareja Rodrigo, asegura que siente cariño y agradecimiento por los dos hijos que tiene, pero enfatizó que sus hijos merecen saber que su madre no es la villana del cuento, que nada es tan simple, que si actuó de esa manera también fue desde su debilidad y "sentirse abandonada en muchos sentidos, desde mi cansancio y desde mi cobardía", expresó.

Finalmente, dijo entender por lo que Rodrigo Cachero está pasando, pero le pide que acepte que hubieron aspectos en los que él falló.

"Lo siento muchísimo, de verdad".

