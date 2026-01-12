“Prometo hacer 50 películas más antes de morir, y al menos 25 serán buenas”, dijo Adam Sandler, con su característico humor, al recibir su premio honorífico por su carrera durante la entrega anual de los Movies for Grownups Awards de la AARP (American Association of Retired Persons).

De acuerdo al sitio web The Hollywood Reporter, el actor de filmes como Son como niños, Happy Gilmor y Murder Mistery, entre otros, saludó a los asistentes como “papás de pelo canoso” y “mamás canosas”, y bromeó sobre su edad al afirmar que personas cercanas le dijeron que recibir un premio de la AARP significaba que ya era considerado oficialmente mayor.

“No sé cuánto tiempo me queda: 60, 70 años. 80 máximo, quizá 90 si empiezo a hacer ejercicio y a tomar creatina”, expresó.

Al recibir su galardón, el actor de 59 años desató risas con su característico humor: “El otro día tuve que tragarme una Viagra solo para orinar”, además bromeó sobre su sentido del gusto:

“Todo lo que como ahora sabe a avena”, dijo Sandler.

Ya un poco más en serio, agradeció a su esposa e hijos por su apoyo. “Gracias a mi querida esposa por estar conmigo, aunque ya no tengo nada en mi cuerpo (…) y a mis dos preciosos hijos por no reírse cada vez que camino por el pasillo sin camisa”, expresó entre risas.

Reencuentro de ER

En la misma ceremonia se vivió un emotivo reencuentro entre George Clooney y Noah Wyle, actores de la famosa serie ER: Urgencias (estrenada en 1994), quienes se reencontraron luego de dos décadas de haber finalizado la historia.

Clooney, de 64 años, ganó el premio a Mejor Actor por la película Jay Kelly, mientras que Wyle, de 54, fue reconocido por su trabajo en la serie de médicos The Pitt.

Al presentarse juntos en el escenario de la ceremonia realizada en Los Ángeles, ambos rememoraron su larga amistad.

“Conocí a Noah en 1993. Todavía no había trabajado mucho y hacíamos una serie llamada Urgencias que fue un éxito rotundo (…) Era la persona más amable que he conocido. Nos hicimos muy buenos amigos enseguida y así seguimos”, dijo Clooney, de acuerdo al sitio web.

Wyle recordó su primer día en el set de la serie que tuvo 14 temporadas y 331 capítulos.

“Recuerdo vívidamente la primera semana de Urgencias. Convocó a todo el elenco a su tráiler y dijo: ‘Bueno, así será: Seremos amables con todos. No habrá divisiones entre elenco y equipo; nos aprenderemos los diálogos y seremos puntuales”.

Los Movies for Grownups Awards de la AARP llevan más de dos décadas de historia, reconociendo películas realizadas por y para personas mayores de 50 años, con el objetivo de combatir la discriminación por edad.