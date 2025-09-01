El famoso cantante de reguetón mexa El Malilla se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales. Usuarios acusaron al artista de no dar créditos a la cantante Zunset, estrella detrás del coro de su más reciente éxito “Rodillas”.

Creadoras de contenido y artistas han exigido que la estrella exhiba y le dé créditos oficialmente a la artista detrás del famoso verso “M-A-L-I, dame Mali, bien duro". Además, en su video oficial sustituyó a la corista por una modelo.

¿Por qué acusan El Malilla de no dar créditos?

El cantante ha confirmado que la estrella quien está detrás del coro principal del tema “Rodillas”, estrenado el pasado 7 de agosto.

En plataformas como Spotify o Apple Music, el reguetonero no mencionó en créditos a Zunset y únicamente acreditó a él y a DJ Hate como productores. Fans en redes sociales han acusado a la estrella de reguetón de reducir el talento de la artista.

El reguetonero aclara quién es la voz detrás del coro de “Rodillas”

A través de TikTok, usuarios viralizaron la canción “Rodillas” de El Malilla, realizando videos bailando el tema; sin embargo, al no darle créditos en plataformas musicales, comenzaron a señalar que el coro había sido hecho por Lupita TikTok.

En conferencia de prensa, el intérprete de “G Low Kitty” habló sobre la voz femenina del verso y aclaró que se trataba de Zunzet, intérprete supuestamente originaria de Pachuca, Hidalgo y quien es una artista underground, es decir, que no busca el éxito masivo o el lucro.

“Cuando yo escuché la canción y después supe que Lupita TikTok hacía los trends, dije: 'Sí, cierto, se parece a ella. Y no, es ella', es una artista de Pachuca que se llama Zunset, es muy buena, búsquenla”, dijo.

El Malilla no se ha pronunciado en redes sociales respecto a los señalamientos y se ha dedicado a promocionar su próximo concierto el 13 de febrero en el Palacio de los Deportes.