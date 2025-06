Ni la lluvia, ni el frío, impidieron que la noche de ayer el perreo intenso y el baile pegadito se diera, cuando figuras como El Malilla, Mario Bautista o Gabito Ballesteros subieron al escenario del Festival Chivas Regal Supremacy, que se llevó a cabo en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

Desde las 16 horas, el público comenzó a llegar al lugar y, antes de entrar al recinto, muchos asistentes optaron por adquir impermeables, debido a que el cielo comenzaba a nublarse, y ,efectivamente, al poco tiempo comenzó a lloviznar.

Los encargados de comenzar a poner el ambiente en la pista del Velódromo, fueron la cantante mexicana Roby Damián, quien con sus temas de amor propio y empoderamiento, marcó un buen inicio para este festival; le siguió el cantante urbano Daaz, con una propuesta bailable y fresca.

Lee también: El Malilla: “el reggaetón es el nuevo pop y no por el sonido, sino por lo popular”

Los asistentes a este festival no dejaban que la diversión decayera, debido a que en el lugar había módulos donde podían participar en divertidas dinámicas para ganar premios; también había una amplia área de comida para calmar el hambre de la tarde, mientras los artistas invitados hacían una pausa entre una actuación y otra.

La lluvia arreciaba cuando la cantautora dominicana Carmen Cambiaso, mejor conocida como The Change, subió al escenario, la joven desafió a las inclemencias del tiempo con un vestuario deportivo corto, pero aún así bailó y departió con el público cuando cantaba uno de sus temas más improtantes "Hora loca".

Con el tema "Obvio", las chicas presentes se animaron a bailar bajo la lluvia.

“Para quien no me conoce soy The Change y siempre es un gusto estar en México”, expresó la cantante, quien siguió su presentación con "Dúo perfecto", un tema romántico y que habla de una historia de amor en ciernes.

"Ojitos", "Más que un rato" e "Intentar" fueron algunos otros temas del repertorio de The Change, quien entre canciones se tomaba selfies y recibía regalos de sus fans, para después despedirse.

Lee también: Dani Flow responde a la censura: “Regresar a donde no me han dejado cantar siempre va a ser una meta”

A las 20:15 horas fue el turno de Mario Bautista, quien al ritmo de "Mal de amores" hizo su aparición en el escenario, en medio de fuegos artificiales y un grupo de bailarinas.

“¿Quién quiere regalarme un besito?”, expresó Bautista provocando los gritos de sus fans, entonces comenzó a interpretar "Regálame", para enseguida proseguir con el tema "Miami".

Pasando del urbano, al funk y al pop, Mario llevó a sus fans a una verdadero estado eufórico con los temas "Ven a bailar" y "Sin tu amor".

“Gracias por crecer conmigo por empujarme a ser mejor, esto no ha sido fácil pero ha valido cada paso, he aprendido que la disciplina no es castigo es el camino para alcanzar los sueños, hoy después de 10 años les puedo decir que esto apenas comienza y se viene el tour de 10 años y lo quiero celebrar con ustedes”, acto seguido, interpretó uno de sus éxitos de 2019, "Sofía"; en este tema, el cantante subió a una de sus fans para bailar co y entregarle un ramo de flores.

"Mejor así", "Anónimo", "Los malacostumbré" fueron temas que también cantó, antes de que Mario les dedicara a sus fans el corrido tumbado, "Cabrón yo puedo".

Después continuó con "Brindo", canción que tiene una temática parecida a la anterior.

“Muchas gracias por esta noche familia, brindo por ustedes" – y tomando un vaso Mario gritó - "¡Salucita!”, para después salir del escenario. Pero las cosas no terminaron ahí, porque acompañado de un mariachi, volvió al escenario para cantar "Tequila", regresando el ritmo jocoso a la noche.

Eligió "Otra vez" para cerrar su participación en este festival.

Lee también: Luis Felipe Tovar no quiere que "El Malilla" se acerque a su hija, quien tiene un crush con el cantante

“¿Cómo está mi gente de la Ciudad de México?, quiero un grito para El Malilla, ¿cuántos quieren perreo?”, fue como Fernando Hernández, nombre real del reggaetonero, comenzó la noche y como lo prometió les dio un tema para bailar con "Gatito".

El mexiquense demostró que es uno de los cantantes de urbano más populares, cuando casi todos los asistentes se congregaron en la zona del escenario para escucharlo, bailar y repetir algunas estrofas de sus temas.

“El siguiente tema es importante para mí carrera, pero también para la Ciudad de México, porque sólo aquí saben los que es un chacalón, y yo vengo de un lugar del Estado de México donde hay muchos chacalones, y sé que a las bandidas les encantan”, acto seguido interpretó "B de bellako".

Mientras estaba en el escenario, El Malilla recibió invitaciones de todo tipo, tanto para asistir a una fiesta de XV años, hasta para ir por unos tacos de carnitas; también demostró que ya tiene ciertas dinámicas muy bien ensayadas con sus fans, quienes respondían las frases que él comenzaba y ellos terminaban.

"Golosa", "Como mi nena", "Un bezito", "Desnúdate" y, finalmente, "Vaquero" fueron los temas que complementaron la presentación del oriundo de Chalco, quien deseándole lo mejor a sus seguidores se despidió, generando la expectativa de su vuelta al escenario, aunque eso ya no sucedió.

Lee también: Ocesa proclama a Yerimua la “reina del reggaetón mexicano”, ¿y Bellakath?

Finalmente fue el sonorense Gabito Ballesteros, quien se encargó con clausurar la tercera edición del festival, trayendo los corridos tumbados hasta el escenario del Chivas Regal Supremacy.

Aunque su inicio fue como el de todo un rock star, con solos de guitarra y fuego, en cuanto sonó la banda sinaloense con "El muchacho alegre", la gente de inmediato reaccionó con gritos y ,algunos otros, tomaron a su pareja para bailar.

Aunque los ánimos estaban por todo lo alto, Gabito decidió darle al público lo que quería, canciones, así que en pocas ocasiones se le escuchó dialogar con la gente; temas como "Lady Gaga", "7 días", "Vamos para arriba" y "El tsurito" fuelos que se escucharon la noche de ayer y que. al filo de la media noche, dieron por terminada a esta reunión de quienes gustan de los corridos tumbados y el reggaetón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc