De un pasatiempo a una importante carrera que se consolida dentro del llamado "reggaetón mexa". El Malilla es uno de los máximos representantes de este género que, a palabras del propio artista, “llegó para quedarse”.

Además de dominar las listas de popularidad y convertirse en un fenómeno musical, el originario de Chalco será el protagonista del segundo capítulo la segunda temporada de City Session de Amazon Music.

Sin embargo, ni las fans ni el éxito han hecho que el artista pierda el piso; incluso, se considera como un joven completamente normal que tuvo la fortuna de lograr sus sueños.

"El Malilla es un güey de barrio que tuvo un sueño y que luchó por él. Hoy está gozando de 10 años de trabajo”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sobre el papel del reaggetón en la cultura mexicana, Fernando -su nombre real- aseguró que esta música siempre ha estado presente; pero en estos últimos años ha tenido una exposición mayor, posicionándolo como uno de los favoritos del público; tanto o más que el pop.

“Claramente el futuro de la música va a ser la fusión porque siempre salen subgéneros, pero hablando específicamente del reggaetón yo siento que es el nuevo pop y no por el sonido sino por lo popular, el reggaeton va a dar mucho de qué hablar”, agregó.

Aunque esta música se ha caracterizado por incluir letras explícitas y melodías contagiosas, el intérprete de "Vaquero" aseguró que su estilo es diferente, ya que no se basa en una sola temática:

“Prácticamente habló de todo y no hay un tema del que no me guste hablar. Hay muchas canciones muy románticas y otras no tanto que la gente disfruta. En lo personal a mí me gusta hacer música bonita, reggaetón bonito”.

Por último, el reggaetonero mexicano mandó un mensaje a quienes buscan seguir sus pasos dentro del género:

"El reggaeton mexicano, hoy por hoy, es un género muy streamable; un género que el que no lo haga pues ya lo quiere hacer.Entonces, es un gran momento para todos esos exponentes nuevos y emergentes que se quieren atrever”, agregó.

El Malilla en City Session segunda temporada estará a través del canal Amazon Music en Vivo en Twitch el 2 de julio a las 8:00 pm México, conducido por Gerudito.