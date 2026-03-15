El primer jefe de Eugenio Derbez

Era la década de los 80 y los protagonistas del programa "Chiquilladas" eran muy famosos, entre ellos Carlitos Espejel, quien entre sus muchos personajes, el de Chiquidrácula era el favorito del público. Por eso se pudo dar el lujo de tener como subalterno a alguien especial.

Se trata del actor, productor y director Eugenio Derbez, quien en ese entonces estaba dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Aunque él ha comentado que fue Anabel Ferreira quien le dio la oportunidad que impulsó su carrera al trabajar a su lado en su programa de comedia "Anabel", en realidad fue Carlos Espejel quien confió primero en él.

La exestrella infantil compartió recientemente que invitó a Derbez a participar como su patiño en algunas presentaciones teatrales que realizaba en el Teatro Los Pinos de Los Ángeles. Derbez aceptó sin pensarlo mucho y durante varios días fue una de las víctimas escénicas del pequeño vampiro.

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Gran susto para los Bichir

Esta semana terminó de manera complicada para esta dinastía, ya que José Ángel, hijo del actor Odiseo Bichir, sufrió un accidente cuya gravedad lo envió al hospital, donde se encuentra desde la tarde del viernes recibiendo atención médica y recuperándose de sus lesiones.

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) reportaron en sus cuentas de X que el actor había sido encontrado en la planta baja de un complejo de departamentos en la colonia Narvarte, con una fractura en el rostro y golpes en el abdomen. Los paramédicos lo trasladaron inicialmente al Hospital Rubén Leñero, aunque finalmente llegó a un hospital privado de la Benito Juárez.

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Termina el pleito entre los hermanos Cuevas

Dos de los mejores cantantes de México han puesto fin a décadas de peleas: los hermanos Aída y Carlos Cuevas. La resolución judicial favoreció a ella y la eximió del pago de 25 millones de pesos que el bolerista había promovido en un juicio por daño moral.

Después de un proceso de cinco años, Aída Cuevas explicó en un comunicado difundido el 10 de marzo que el proceso judicial había concluido y que la resolución final le dio la razón, afirmando que siempre actuó correctamente y con la verdad de su lado.

“No escribo estas palabras desde el rencor ni desde el deseo de confrontación... pero las mujeres deben tener siempre la libertad y la valentía de alzar la voz. Hoy cierro este capítulo con tranquilidad y con la conciencia en paz”, se lee en el documento.

También agradeció el apoyo recibido durante el proceso, especialmente de su familia y de las personas que confiaron en ella, y aseguró que ahora seguirá enfocada en su familia, su trabajo y los proyectos que vienen en el futuro.

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Cristian Castro conquista al Auditorio

El pasado martes, el cantante mexicano Cristian Castro se reencontró con su público a través de un concierto que tuvo de todo: grandes éxitos, nostalgia noventera y hasta tintes de humor, que el hijo de Verónica Castro sabe usar muy bien.

El Auditorio se convirtió en un coro de miles de voces que acompañaron clásicos como “Mi vida sin tu amor”, “Azul” o “No podrás”, canciones que desde los años noventa forman parte del repertorio de varias generaciones.

Uno de los momentos más comentados fue cuando el cantante pidió un plumón para firmar… un plátano. Minutos antes había prometido la fruta como premio para quien recordara la canción “Solo dame una noche”, así que entre risas del público eligió a un fan y autografió la “banana” antes de lanzarla a las butacas.

Casi al final, el tema “Lloran las rosas” lo dedicó a su abuela. Cuando abandonó el escenario tras el encore, el Auditorio Nacional seguía iluminado por miles de celulares y voces que no querían dejar de cantar.

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Unos XV años de lujo

Cuando una niña mexicana sueña con su fiesta de XV años, su imaginación se desborda con la temática, el color del vestido y el DJ que amenizará, pero Mafer, una jovencita tabasqueña, llevó la celebración a otro nivel.

Entre las sorpresas de la noche estuvo Galilea Montijo, quien condujo la alfombra roja y presentó a los invitados, mientras que Belinda apareció para cantarle las mañanitas a la festejada. Lo que más sorprendió a los usuarios fue que, en lugar de la tradicional banda, fueron Xavi, J Balvin y el grupo Matute quienes amenizaron la fiesta.

Fuentes extraoficiales aseguran que en total la celebración habría costado alrededor de 45 millones de pesos. Para poner un ejemplo de lo invertido por los papás de Mafer, J Balvin tiene una tarifa base estimada entre 500 mil y 749 mil dólares (8.99 a 13.47 millones de pesos mexicanos); Xavi, uno de los nombres populares en el regional mexicano, se ubica entre 150 mil y 299 mil dólares por presentación (2.7 a 5.4 millones de pesos mexicanos).

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