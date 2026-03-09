Mucho se ha contado que Anabel Ferreira fue quien le dio a Eugenio Derbez una de sus primeras oportunidades en televisión al sumarlo al elenco de su programa “Anabel”. Pero antes de ese impulso hubo otro “jefe”… y además era un niño.

Carlos Espejel, entonces famoso por su personaje de Chiquidrácula, dice que invitó a Derbez a participar como su patiño en algunas presentaciones teatrales que el actor infantil realizaba en el Teatro Los Pinos de Los Ángeles. Derbez aceptó sin pensarlo mucho y durante varios días fue una de las víctimas escénicas del pequeño vampiro.

Así que, antes de convertirse en productor, director y estrella internacional, Derbez tuvo que aprender algo fundamental del espectáculo: el colmillo no distingue edad.

Cruz Azul prepara serie… y dicen que ahora viene “corregida”

La serie documental sobre Cruz Azul, aquella que en plena pandemia prometía revelar las zonas más oscuras de la cooperativa que maneja al club, finalmente está lista para ver la luz.

El proyecto, dirigido por Carlos Carrera y entregado a finales del año pasado, ha sufrido algunos ajustes respecto a lo que se vio en el teaser que circuló hace unos años. Quienes conocen la producción dicen que los cambios son “para bien”, frase que en el mundo de los documentales deportivos puede significar muchas cosas: desde más contexto… hasta menos incomodidades.

Lo cierto es que la historia de La Máquina Celeste siempre ha tenido drama suficiente para varias temporadas. Ahora falta ver qué tanto del misterio original sobrevivió al corte final.

Leire Martínez rompe con La Oreja… incluso en las entrevistas

Leire Martínez parece decidida a cerrar el capítulo de La Oreja de Van Gogh sin escándalos ni nostalgia pública. La cantante evita hablar de su antigua banda y prefiere concentrarse en su carrera en solitario.

“No me voy a pronunciar porque no quiero que nada de lo que diga genere malos entendidos o crispación”, explicó a EL UNIVERSAL cuando se le preguntó por el nuevo proyecto del grupo.

La estrategia es clara. Ni reproches ni indirectas, aunque el mensaje también se entiende entre líneas: la banda sigue su camino y ella cuenta su propia historia.

La española quiere dejar atrás su etapa con La Oreja de Van Gogh. Foto: Instagram.

