Más Información

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Mucho se ha contado que Anabel Ferreira fue quien le dio a Eugenio Derbez una de sus primeras oportunidades en televisión al sumarlo al elenco de su programa “Anabel”. Pero antes de ese impulso hubo otro “jefe”… y además era un niño.

Carlos Espejel, entonces famoso por su personaje de Chiquidrácula, dice que invitó a Derbez a participar como su patiño en algunas presentaciones teatrales que el actor infantil realizaba en el Teatro Los Pinos de Los Ángeles. Derbez aceptó sin pensarlo mucho y durante varios días fue una de las víctimas escénicas del pequeño vampiro.

Así que, antes de convertirse en productor, director y estrella internacional, Derbez tuvo que aprender algo fundamental del espectáculo: el colmillo no distingue edad.

Lee también

Cruz Azul prepara serie… y dicen que ahora viene “corregida”

La serie documental sobre Cruz Azul, aquella que en plena pandemia prometía revelar las zonas más oscuras de la cooperativa que maneja al club, finalmente está lista para ver la luz.

El proyecto, dirigido por Carlos Carrera y entregado a finales del año pasado, ha sufrido algunos ajustes respecto a lo que se vio en el teaser que circuló hace unos años. Quienes conocen la producción dicen que los cambios son “para bien”, frase que en el mundo de los documentales deportivos puede significar muchas cosas: desde más contexto… hasta menos incomodidades.

Lo cierto es que la historia de La Máquina Celeste siempre ha tenido drama suficiente para varias temporadas. Ahora falta ver qué tanto del misterio original sobrevivió al corte final.

Se viene serie del Cruz Azul / Foto: Imago7
Se viene serie del Cruz Azul / Foto: Imago7


Leire Martínez rompe con La Oreja… incluso en las entrevistas

Leire Martínez parece decidida a cerrar el capítulo de La Oreja de Van Gogh sin escándalos ni nostalgia pública. La cantante evita hablar de su antigua banda y prefiere concentrarse en su carrera en solitario.

“No me voy a pronunciar porque no quiero que nada de lo que diga genere malos entendidos o crispación”, explicó a EL UNIVERSAL cuando se le preguntó por el nuevo proyecto del grupo.

La estrategia es clara. Ni reproches ni indirectas, aunque el mensaje también se entiende entre líneas: la banda sigue su camino y ella cuenta su propia historia.

La española quiere dejar atrás su etapa con La Oreja de Van Gogh. Foto: Instagram.
La española quiere dejar atrás su etapa con La Oreja de Van Gogh. Foto: Instagram.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]