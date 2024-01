Selena Gómez, la versátil artista que debutó en 2009 con su álbum "Kiss & Tell", está contemplando nuevos horizontes en su carrera musical. Recientemente sugirió que lanzará un álbum más antes de retirarse por completo, según un adelanto del podcast "Smartless" obtenido por "E News!".

En el inicio de su carrera, Gómez disfrutó del mundo de la música y encontró la diversión en las giras. Entre 2007 y 2011, periodo en el cual fue contratada por Hollywood Records y formó la banda Selena Gomez & the Scene, también protagonizó el programa de Disney "Los hechiceros de Waverly Place". Durante ese tiempo, desbordaba energía para participar en múltiples proyectos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la famosa desea encontrar estabilidad: "Pero cuanto mayor me hago, más pienso: 'Me gustaría encontrar algo con lo que asentarme'", compartió.

Ahora, Gómez considera establecerse más en el ámbito actoral: "Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero voy a querer relajarme porque estoy cansada", confesó.

Hasta el momento, la intérprete de "Same old love" ha lanzado tres álbumes, empezando con "Stars Dance" (2013), su primer proyecto en solitario, y culminando con "Rare" en 2020. Además de su carrera musical, ha continuado participando en diversas películas y series como "Solo asesinatos en el edificio".

¿Cuándo fue la última vez que Selena Gómez subió a un escenario?

La última gira de Selena Gómez, denominada Revival, ocurrió en 2016, pero tuvo que cancelarla a mitad de camino debido al diagnóstico de Lupus y a problemas de salud mental.

En los 55 shows realizados antes de enfrentar un brote psicótico, la famosa vivió una intensa presión. Su documental "Mi mente y yo", publicado en 2023 en la plataforma de Apple TV, detalla que Gómez tocó fondo y expresó no querer seguir viviendo. Su equipo tomó la decisión de regresarla a casa para que descansara de la gira. Posteriormente, fue diagnosticada con trastorno bipolar, una batalla que enfrentó en los años siguientes.

