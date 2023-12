Este martes el senador suplente Juan Pablo Adame falleció a causa del cáncer que padecía, por lo que la precandidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió un minuto de aplausos en honor al senador durante la presentación de su equipo de colaboradores.

“Yo quisiera empezar esta presentación reconociendo a un querido amigo, Juan Pablo Adame, yo quiero recordarlo como era él: un hombre echado para adelante, un hombre trabajador, un hombre que siempre buscó trabajar por México”, reiteró Xóchitl Gálvez.

La precandidata presidencial enfatizó que habló por teléfono hace unos días con Juan Pablo, quien preguntó a Gálvez sí los tacos que comió estaban buenos en Tijuana.

“Recordé el escrito sobre el vaso de agua decía que ni siquiera podía tomar un vaso con agua, seguramente cuando me vio comer los tacos se le antojaron, son de las cosas que los seres humanos no valoraron, seguramente donde está él es un lugar donde está feliz", señaló Gálvez.

🔴 Xóchitl Gálvez pide un minuto de aplausos en honor a Juan Pablo Adame, senador suplente que falleció este martes.

Juan Pablo Adame, joven de 38 años de edad, señalaba en su carta, titulada “Un vaso de agua fría”, que está “muy en paz, con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo. Sigo disfrutando la vida como un regalo diario, hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me dan los doctores los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora, mientras tanto, a vivir”.

El pasado 6 de septiembre, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, solicitó licencia para ausentarse de su escaño unas horas, con la finalidad de permitir que su suplente, Juan Pablo Adame, cumpliera su sueño de ser senador.

“Estoy aquí, dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 días más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir. Les cuento esto para hacer conciencia de lo más importante que tenemos todos los seres humanos: la vida”, dijo aquella ocasión en su discurso desde la tribuna del Senado.

