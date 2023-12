El exgobernador de Morelos, Marco A. Adame, informó la madrugada de este 5 de diciembre que su hijo Juan Pablo Adame falleció a causa del cáncer de estómago.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el exmandatario dio a conocer “con profundo dolor y esperanza en la vida eterna” la noticia del deceso.

“Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos les comparto que mi hijo @JuanPabloAdame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida #UnaVidaBienVivida Nos encomendamos a sus oraciones”, expresó Adame.

El día que Juan Pablo Adame cumplió sueño de ser senador por un día

Fue el pasado 6 de septiembre de este año, que Juan Pablo Adame pudo cumplir su sueño de ser senador por un día.

Ante el Pleno de la Cámara Alta, el panista Juan Pablo Adame rindió protesta como senador de la República en lugar de Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, quien solicitó licencia para separarse de su escaño.

Acompañado de sus padres, su esposa y sus tres pequeños hijos, Adame fue recibido por los integrantes del Pleno con un sonoro aplauso, rindió protesta y minutos más tarde subió a tribuna para presentar una iniciativa.

“Estoy aquí dando una batalla por mi vida”, dijo al iniciar su intervención, provocando un largo aplauso de sus compañeros de todas las fracciones parlamentarias. “El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan tres semanas, pero no me voy a detener, no me voy a rendir”, expresó en su emotivo mensaje.

Juan Pablo Adame detalló que una de sus iniciativas es sobre la atención que se debe de dar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para no bajar recursos a las personas que tienen un padecimiento por cáncer, niños en especial.

“Y un segundo tema que me parece fundamental, que es también para la familia. Muchas veces se ve al paciente, pero se deja de ver a la familia, y ustedes saben que cuando se tiene una enfermedad se tiene que pedir un día de trabajo, se tiene muchas veces que renunciar al mismo trabajo, y lo que estoy proponiendo el día de hoy es que se pueda dar un apoyo específico por parte del Estado para todas las familias que tienen a un paciente con cáncer, que lo puedan cuidar, que lo puedan atender”, puntualizó.

El panista agradeció personalmente al senador Miguel Ángel Mancera su gesto de solicitar licencia, para que él asumiera su escaño. “Es de hombres bien nacidos ser agradecidos”, afirmó.

Antes de la sesión, Mancera lo recibió en su oficina. Ambos se estrecharon las manos y se dieron un abrazo fraterno. Conversaron brevemente y Juan Pablo Adame contó cómo fue que el coordinador del PRD le prometió que le dejaría su escaño para que fuera senador.

