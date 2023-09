Ante el Pleno de la Cámara Alta, el panista Juan Pablo Adame rindió protesta como senador de la República en lugar de Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, quien solicitó licencia para separarse de su escaño.

Aunque el hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, será senador sólo por un día, aprovechó la oportunidad para presentar una iniciativa de ley y punto de acuerdo relacionados a las personas que, como él padecen cáncer.

Acompañado de sus padres, su esposa y sus tres pequeños hijos, Adame fue recibido por los integrantes del Pleno con un sonoro aplauso, rindió protesta y minutos más tarde subió a tribuna para presentar su iniciativa.

Lee también ¿Quién es Juan Pablo Adame, senador por un día, que padece cáncer?

“Estoy aquí dando una batalla por mi vida”, dijo al iniciar su intervención, provocando un largo aplauso de sus compañeros de todas las fracciones parlamentarias.

“El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan tres semanas, pero no me voy a detener, no me voy a rendir”, expresó en su emotivo mensaje.

Dijo que busca hacer conciencia de lo más importante que tenemos todos los seres humanos, que es la vida.

Lee también Ratifican en Comisiones del Senado a Laura Beatriz Moreno como embajadora de México en Chile

“Al ser mi discurso de presentación ante ustedes, ante la República, ante millones de mexicanos, tenía una decisión que tomar, si hablar sobre la coyuntura del país, sobre la elección presidencial, sobre mi origen partidista, sobre lo que estamos viendo todos los días en nuestro querido México. Decidí hacer algo distinto: quiero materializar la lucha personal por un producto que pueda ser al servicio del bien común y hablarles desde el corazón, hablarles desde lo más puro que tenemos todos, que es nuestra alma, nuestros pensamientos primigenios, los miedos, las alegrías”, explicó.

Juan Pablo Adame detalló que una de sus iniciativas es sobre la atención que se debe de dar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para no bajar recursos a las personas que tienen un padecimiento por cáncer, niños en especial.

“Y un segundo tema que me parece fundamental, que es también para la familia. Muchas veces se ve al paciente, pero se deja de ver a la familia, y ustedes saben que cuando se tiene una enfermedad se tiene que pedir un día de trabajo, se tiene muchas veces que renunciar al mismo trabajo, y lo que estoy proponiendo el día de hoy es que se pueda dar un apoyo específico por parte del Estado para todas las familias que tienen a un paciente con cáncer, que lo puedan cuidar, que lo puedan atender”, puntualizó.

El panista agradeció personalmente al senador Miguel Ángel Mancera su gesto de solicitar licencia, para que el asumiera su escaño. “Es de hombres bien nacidos ser agradecidos”, afirmó.

Antes de la sesión, Mancera lo recibió en su oficina. Ambos se estrecharon las manos y se dieron un abrazo fraterno. Conversaron brevemente y Juan Pablo Adame contó cómo fue que el coordinador del PRD le prometió que le dejaría su escaño para que fuera senador.

“Porque yo recibí un video cuando estaba en el hospital, hace como dos años más o menos, y estaba todavía en este postoperatorio, después de que me quitaron todo el estómago, un tumor que cubría el 80 por ciento del estómago y retiraron absolutamente todo el estómago y, en ese video aquí mi amigo el senador Mancera me dijo ‘tienes que echarle ganas, tienes que salir adelante, porque yo tengo un compromiso contigo, tú vas a ser senador’. Y hoy, dos años después, prácticamente estoy aquí, está el senador cumpliendo ese video, ese compromiso, esa promesa que no tenía que hacer y que yo le doy muchísimas gracias por hacerlo”, expresó.

“Mi corazón está en paz, estoy tranquilo, estoy intensamente agradecido”, agregó Adame.

El panista es senador suplente de Miguel Ángel Mancera debido a que el exjefe de gobierno llegó al Senado en 2018 postulado bajo las siglas de Acción Nacional.







































Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

maot