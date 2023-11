“Vivimos momentos cruciales, esta es la hora de la verdad. Estoy lista para servir a mi patria donde el pueblo me lo demande”, afirmó Xóchitl Gálvez ante miles de simpatizantes reunidos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

Acompañada por los presidentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, la virtual candidata presidencial de la alianza opositora llamó a construir un país donde haya paz, justicia y se combata a la pobreza con programas sociales, pero sobre todo con oportunidades.

Durante su Quinto Informe Legislativo, sobre un templete instalado en avenida Plaza de la República, pues el gobierno capitalino no cedió el espacio del Monumento a la Revolución, Gálvez Ruiz reafirmó que nadie puede eliminar los programas sociales que son un derecho constitucional.

Destacó que los beneficiarios de los apoyos han manifestado la necesidad de que regrese el Seguro Popular para ya no destinar parte de su pensión a la compra de medicinas.

“Desde aquí les digo claro, los programas sociales se quedan, ni un peso atrás en los programas. El reto es que ahora todos, todos los mexicanos, sin importar su origen o condición, tengan salud, educación y oportunidades”, dijo.

Aseguró también que desde el gobierno tratarán de atacarla, “tratarán de dividirnos, dirán mentiras sobre nosotros, pero sobre todo, sobre la realidad. No vamos a caer en su juego, pero que quede claro, tampoco nos vamos a dejar”, sentenció.

En su discurso de 43 minutos, evocó a figuras históricas del PAN, PRI y PRD, al sostener que los mexicanos no quieren vivir en el pasado, sino construir un futuro brillante.

“Basta ya de la obsesión por el pasado… como bien decía Heberto Castillo: ‘No mires de dónde vienes, sino a dónde vas’”, remarcó.

Gálvez Ruiz recordó que “en este mismo lugar [en el Monumento a la Revolución], Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia hace 30 años. Hoy eso sigue siendo verdad, millones de mexicanos siguen teniendo hambre y sed de justicia”.

También citó a Manuel Clouthier, Maquío: “Mi lucha no es para que tú creas en mí, no es para que tú creas en mis sueños, sino para que tú creas en ti y creas en tus sueños”.

Añadió: “Es inaceptable que las mujeres mueran en el parto, que no haya vacunas para los niños y que la gente viva con miedo, no está bien, no podemos resignarnos a vivir así”.

Xóchitl Gálvez reveló también que hace unos días recorrió comunidades de Guerrero devastadas por el huracán Otis “sin montar un espectáculo”.

Luego de cinco minutos del inicio de su mensaje cuando tuvo un problema técnico con el teleprompter en el que leía su discurso, por lo que la legisladora decidió improvisar.