La precandidata de la alianza opositora a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz denunció que los millones de pesos que utiliza Morena para promover a Claudia Sheinbaum y atacarla a ella en redes sociales son del presupuesto que le ha quitado el gobierno al campo, a las madres buscadoras, a los niños con cáncer y a los pequeños empresarios.

En un encuentro con militantes y simpatizantes del PAN, PRI y PRD en Ensenada, Baja California, pidió que salgan a las calles para difundir quién es Xóchitl Gálvez y convencer a la gente de que vote por la coalición Fuerza y Corazón por México, para contrarrestar a los “servidores de la nación” que utiliza Morena para visitar los domicilios de las familias y hacer campaña con el dinero de los impuestos en favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

“Yo lo único que les quiero pedir al PRI, al PAN y al PRD y a los Xóchitl lovers, que salgan a la calle, yo los necesito en la calle, los necesito caminando, convenciendo, platicándole a las personas quién soy, porque ellos (Morena) tienen millones de servidores de la nación que pagamos con nuestro dinero y esos servidores de la nación van casa por casa a decirle a la gente que tienen que votar por un partido”, señaló.

La aspirante presidencial del frente opositor también exhortó a los tres partidos aliados que se pongan de acuerdo en las candidaturas a puestos de elección popular en Baja California, para ir unidos y con los mejores perfiles en las elecciones del 2 de junio próximo.

“Pónganse de acuerdo, hagan a un lado sus intereses personales y piensen en los intereses de Baja California, pónganse de acuerdo por el beneficio de Baja California. (…) México y Baja California no pueden claudicar, yo les invito a que hagamos un proyecto “xingón”, un proyecto que vaya para adelante, que le apueste a la honradez, al trabajo, que le apueste a la capacidad de las personas, y lo vuelvo a repetir, y ya no digo tantas groserías porque luego me regañan, pero hay una que sí voy a decir: ni rateros ni huevones ni pendejos”, sentenció.

Insistió en que en la campaña de Morena tienen millones de pesos, “han puesto miles de espectaculares, han puesto miles de bardas, han puesto miles de camiones, pagan millones en los medios, pagan millones para que me peguen en las redes sociales, esos bots que todos los días me pegan ellos los pagan, yo no tengo los millones de pesos de ellos, pero tengo millones de corazones”, resaltó.

“Esos millones de pesos que se están gastando en campaña ¿saben a quién se los han quitado?, al campo, el campo está abandonado, así como han abandonado a las madres buscadoras, han abandonado a los niños con cáncer, han abandonado a los pequeños empresarios, porque con la pandemia cerraron un millón de empresas, han abandonado a los doctores a su suerte, sin medicamentos. Por eso nosotros yo les digo: yo les voy a cuidar, voy a cuidar de México como cuido de mi familia”, remarcó.

Xóchitl Gálvez aseguró que el país no está bien con el actual régimen, por lo que los mexicanos se deben unir para sacar a Morena del poder.

“Yo les pregunto ¿de verdad el país está bien?, ¿de verdad la seguridad, ustedes pueden salir a la calle sin sentir miedo?, ¿de verdad cuando van al Seguro Social al doctor, los atienden como en Dinamarca?, ¿de verdad el dinero les alcanza más que antes?, ¿de verdad campesinos, el campo está mejor que antes?”, cuestionó, a lo que la gente respondió con sonoros “¡Nooo!”.

