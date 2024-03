Luego que Xóchitl Gálvez, abandera presidencial de la oposición, mencionó que, de ganar las elecciones presidenciales, trasladaría su residencia a Los Pinos, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobernante debe vivir en la justa medianía al referirse a la propuesta de su contrincante.

"No va a regresar el avión presidencial, o ¿si quieren que regrese?, ¿o quieren que regresen las pensiones a ex Presidentes?, o como dicen algunos que ya quieren regresar a vivir a Los Pinos. No, el gobernante debe vivir en la justa medianía, nada de camionetotas, guaruras, estar alejado del pueblo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", señaló en un mitin en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Durante el evento, la exjefa de Gobierno aseguró que, en caso de ganar la presidencia de la República, no habrá regresiones ni vueltas al pasado ni mucho menos van a regresar los corruptos.

Lee también Perfil: ¿Quién es Leonel Cota Montaño, quien dejó Segalmex para unirse al equipo de campaña de Sheinbaum?

"No habrá regresiones, no habrá vueltas al pasado, no van a regresar los corruptos en pocas palabras (...) no vamos a cambiar el rumbo y vamos a continuar con el humanismo mexicano", aseguró.

Mientras tanto, en un video en redes sociales, Claudia Sheinbaum presumió que recorrió parte de la nueva autopista Oaxaca-Puerto Escondido, la cual destacó que se ahorra cuatro horas de camino en este trayecto y se beneficia a más de 100 mil habitantes de la zona.

"Llevaba muchísimos años parada por problemas de derecho de vía finalmente acordaron con ejidatarios comuneros se resolvió el problema y ahora se hacen dos horas y medias de Oaxaca a Puerto Escondido... Sí, esta es la 4T", mencionó.

Sheinbaum tendrá una gira de trabajo este miércoles en Puerto Escondido, y en el municipio de Santa María de Huatulco.

La Cuarta Transformación hizo realidad un sueño añorado por muchos, con la construcción de la autopista Oaxaca - Puerto Escondido, con la cual se ahorran cuatro horas de camino en este trayecto y se beneficia a más de 100 mil habitantes de la zona. pic.twitter.com/jBuy4f9Sy1 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 27, 2024

Lee también "Somos los únicos que podemos garantizar la pensión a adultos mayores", asegura Sheinbaum

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr