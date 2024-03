Desde Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, señaló que, si la oposición llega al gobierno echaría para atrás la pensión de Adultos Mayores, si no es que todo lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Parque Juárez, donde asistieron cientos de personas y simpatizantes de Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena, Sheinbaum garantizó seguir con la pensión a adultos mayores, y que este apoyo seguirá aumentando por encima de la inflación.

"Somos los únicos que podemos garantizar la pensión universal a los adultos mayores, nadie más y la vamos a consolidar. Vamos a garantizar la pensión universal a los adultos mayores y que el aumento cada año esté por arriba de la inflación, para que no caiga la pensión", aseguró.

En ese sentido, la candidata criticó a la oposición, la cual ahora manifiesta estar a favor de este programa social.

"Ya ven que los del PRI y del PAN, ellos andan diciendo ahora que ellos siempre estuvieron de acuerdo con la pensión a adultos mayores.

"Votaron en contra en la Cámara de Diputados (...) si llegaran al Gobierno echarían para atrás, si no es que todo, la gran mayoría de lo que hizo el Presidente", afirmó.

Transformación de Oaxaca seguirá con construcción de caminos: Sheinbaum

Previamente, en conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que para continuar transformando Oaxaca se impulsarán grandes proyectos, entre los que se destaca la construcción de caminos.

"Los dos proyectos carreteros más importantes que vamos a impulsar que es el Tuxtepec-Oaxaca; vamos a comunicar a la ciudad de Oaxaca con el Golfo, ya está comunicada con el Pacífico, ahora nos toca hacia el Golfo, hacia Veracruz. Entonces es una carretera importante que representa recursos importantes, pero le vamos a invertir. Y la otra, es la costa, terminar, que tiene diversos diámetros, la de Salina Cruz hasta Zihuatanejo en realidad, pero aquí sería a Cuajinicuilapa desde Salina Cruz hasta Guerrero, en el límite con Guerrero y después, toda la costa de Guerrero hasta Zihuatanejo; ahí hay zonas que ya están, pero necesitamos atender otras’’, expuso.

Además, puntualizó que durante su gobierno se consolidarán obras estratégicas presentes en todo el territorio nacional, pero particularmente en Oaxaca, como lo es el Tren Interoceánico, lo que se logrará a través del impulso al puerto de Salina Cruz, así como el desarrollo de los seis polos del bienestar ubicados en está región.

En el evento la acompañó el Senador con licencia Manuel Velasco quién hizo el llamado a continuar la unidad en el proyecto.

"Nuestra candidata y futura Presidenta tiene muy claro que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre mexicanos, y por eso Claudia representa la unión de todos los mexicanos", recalcó el ex aspirante presidencial.

bmc/apr