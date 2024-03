El periodista Manuel López San Martín, quien fue designado como uno de los moderadores del debate presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de abril, afirmó que se mantiene firme, luego de que Morena y sus aliados pidieran su remoción tras unos comentarios que hizo sobre el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

No me voy a bajar y el 7 de abril seré uno de los moderadores del primer debate presidencial, "a menos que me avisen lo contrario", aseguró.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, López San Martín dijo que la decisión de que participe como moderador “fue tomada por unanimidad por los 11 consejeros y consejeras del INE y a menos que los y las consejeros cambien su decisión, está ahí nuestro compromiso”.

Señaló que sigue firme porque “me parece que lo que yo dije sobre Hugo López-Gatell, que no es ninguna novedad, lo han dicho muchos otros también, nada tiene que ver con el proceso electoral 2024. Me sorprende que una crítica a quien no es jugador ni forma parte de uno de los equipos desemboque esta solicitud de esta 4T”.

Dijo que el exsubsecretario de Salud no está compitiendo por ningún cargo de elección y tampoco forma parte de un equipo de campaña de alguna candidatura.

Señaló que la crítica al exfuncionario se da “en el marco de la libertad de expresión”.

“Por supuesto que no me desdigo, pero la crítica está en un marco muy distinto al proceso 2024 aunque la efervescencia lleve para allá a muchos”, dijo.

En sus redes sociales, el periodista Manuel López San Martín dijo que el debate debe ser “un ejercicio de contraste de ideas, propuestas y visiones, donde luzcan las candidaturas, no los moderadores”.

🚨 Sobre la solicitud de Morena-PT-Verde pidiendo se me remueva como moderador del Primer Debate presidencial, por criticar al exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell, algunas consideraciones:



1) López-Gatell NO es candidato a cargo alguno ni forma parte del equipo de… pic.twitter.com/8e1iSc5hkc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 26, 2024

Morena y aliados piden al INE remover a Manuel López San Martín como moderador de debate presidencial

La coalición Sigamos Haciendo Historia integrada por Morena, PT y Partido Verde solicitó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la remoción de Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial al señalar que no ha sido imparcial por comentarios en contra de personajes del gobierno federal.

Expusieron que el 22 de marzo, López San Martín se posicionó contra el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Al apestado Hugo López-Gatell no le dieron candidatura en Morena y el Presidente López Obrador lo recoge, lo saca de la basura, y se lo trae como asesor en materia de salud a su gobierno. El hombre que mintió, el hombre que se equivocó en todo, un hombre que provocó un montón de muertos durante la pandemia, vuelve”, dijo en un programa.

Los dirigentes de los partidos advirtieron que sus valoraciones en contra del Gobierno de México, no garantizará la imparcialidad requerida durante la conducción del diálogo democrático que tendrá lugar el próximo 7 de abril.