Luego que ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó modificar o eliminar siete mañaneras en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó pronunciamientos vinculados a las elecciones, así como la difusión de propaganda gubernamental, el Mandatario federal acusó al órgano electoral de estar “muy estrictos” y “están como la Inquisición”.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que el INE acaba de resolver también que no puede hablar en sus conferencias matutinas de “oligarquía corrupta”, por lo que adelantó que buscará un sinónimo para esto, y el cual podría ser “mafia del poder” o “conservadurismo corrupto”.

“Tengo que ver con mucho cuidado el texto (sobre la vida del general Lázaro Cárdenas) porque están los del INE muy estrictos, están como la Inquisición.

“Ahora fíjense acaban de resolver que yo no hable aquí de `oligarquía corrupta´, no voy a poder hablar de `oligarquía corrupta´, me van ayudar ustedes a buscar un sinónimo, lo hacemos aquí entre todos. Podría ser `mafia del poder´ o `conservadurismo corrupto´.

Ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó modificar o eliminar siete conferencias matutinas en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó pronunciamientos vinculados a las elecciones, así como la difusión de propaganda gubernamental.

El PAN y PRD presentaron tres quejas contra el presidente López Obrador, en las que resultaron procedentes las medidas cautelares, por lo que tendrá un plazo de seis horas para hacer las modificaciones.

Las mañaneras denunciadas son las del 6, 7, 8 y 9 de enero, así como del 2 de febrero, 4 y 6 de marzo.

También se aprobó una tutela preventiva al mandatario, a fin de que no se violen de modo irreparable los principios constitucionales.





















