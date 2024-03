Gómez Palacio, Durango.-La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) imparcialidad ante las quejas que se han presentado en este periodo electoral, como la Hora Nacional.

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que Morena ha presentado quejas de la guerra sucia que ha llevado a cabo la oposición, entre ellas la compra de bots desde el extranjero, pero que el INE no ha investigado.

“Hay cosas que no me explico, cuando se pide revisar la guerra sucia, los bots comprados desde el extranjero, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, pues de inmediato se contesta”, reclamó.

A pregunta expresa sobre que presuntamente en programas de la Hora Nacional la están promocionando, la candidata presidencial de la cuarta transformación señaló que en el INE debe haber imparcialidad ante las quejas y señaló que tras el comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dejará que el TEPJF o la siguiente instancia sea quien emita una opinión sobre la suspensión o no de la emisión radiofónica.

Lee también: Morena alista fraude electoral al "estilo viejo régimen priista", asegura Xóchitl Gálvez en Oaxaca

"Emitieron otro comunicado hoy, ¿no? CIRT emitió otro comunicado el día de hoy en donde dice que defina el Tribunal o la siguiente instancia para ver si realmente está o hubó alguna difusión que se considerará que está fuera del momento electoral".

Agregó: "El INE debe revisar una por una, nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejos".

Cabe mencionar que, el PAN presentaron una denuncia ante el INE en contra de concesionarios de radio por violar al principio de imparcialidad al ceder sus espacios o venderlos para la difusión de diversos programas de La Hora Nacional, producido con recursos públicos, en los que se benefició a la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum pide también revisar imparcialidad de López San Martín previo a debate presidencial

En otro tema, Sheinbaum pidio al INE que revise la imparcialidad de Manuel López San Martín, quien será uno de los moderadores en el primer debate presidencial, que se realizará el domingo 7 de abril, pues este se refirió al doctor Hugo López-Gatell como un “apestado”.

“No me pareció lo que dijo, puedes no estar de acuerdo, pero esta denostación que se hace y luego a parte querer ser imparcial en un debate, pues es importante que se revise”, indicó.

En ese sentido, pidió a las autoridades electorales revisar el caso del conductor de radio, y es que el pasado viernes se lanzó contra exsubsecretario de Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, quien regresó a la gestión de López Obrador como asesor en materia de salud.

Lee también: "El PRI históricamente se ha robado todo": Claudia Sheinbaum

“El presidente va lo recoge, y se lo trae como asesor en materia de salud de su gobierno, para los seis meses y medio que restan, por supuesto que puede hacer más daño, es un apestado, nadie lo quiere cerca a Hugo López-Gatell; hoy el presidente confirma que ya lo contrato”, dijo el conductor.

En tanto, Sheinbaum aseguró que el próximo debate presidencial, ella se alzará con la victoria ante Xóchitl Gálvez de la coalición “Fuerza y Corazón por México” y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano.

“De todas maneras vamos a ganar el debate, aunque él sea el moderador”, apuntó.

Condiciones de violencia no son generalizadas en el país: Sheinbaum

Pese las muertes de aspirantes a cargos de elección popular, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum dijo que no se impide que la elección vaya ser pacífica, democrática y de mucha participación.

"Por supuesto, lamentamos la muerte de los candidatos, precandidatos, y qué es lo que hemos estado diciendo y es importante. Hay zonas del país en donde se da esa situación, y es importante que se pida el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y que el INE trabaje con la Secretaría para que se pueda dar la vigilancia necesaria el día de la elección, pero eso no impide que la elección va a ser democrática y de mucha participación. Una elección pacífica”, puntualizó.

Lee también: Debate chilango se transmitió en 8 cárceles capitalinas

En conferencia de prensa, Sheinbaum fue cuestionada sobre el asesinato del candidato al ayuntamiento de Acatzingo, Puebla, Jaime González Pérez, pero reiteró que las condiciones de violencia no son generalizadas en el país.

Asimismo, la abanderada presidencial mencionó que en el tema de seguridad van por fortalecer la Guardia Nacional y la coordinación con las fiscalías y con el poder judicial.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv