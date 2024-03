Salina Cruz, Oaxaca.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó que Morena prepara un fraude electoral en este estado, al estilo del viejo régimen priista, con casillas “zapato”, es decir, con cero votos para la oposición.

En entrevista, aseguró que el partido en el poder incorporó a sus filas al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para que encargue de ese operativo. “Están muy nerviosos. Aquí se trajeron a Murat justamente para eso, para regresar al viejo estilo de “urnas zapato”, de aprovechar la pobreza, la dispersión, para que ellos operen en votaciones. Ahora sí que “embarazar” urnas, le apuestan a que no tengamos representantes o a comprar a nuestros representantes. Yo conozco el modus operandi de personajes como Murat”, apuntó.

Xóchitl Gálvez dijo que Morena tiene miedo de perder en Oaxaca porque la gente la conoce y “sabe quién soy, saben que soy una mujer que no les va a quitar los programas sociales y por eso ellos tienen que estar insistiendo que Xóchitl los va a quitar. Es lo único que tienen en mi contra”.

“La señora de enfrente no tiene la trayectoria social que yo tengo, ella no conoce Oaxaca como la conozco yo, como la he trabajado. Desde los 12 años estoy trabajando en el municipio, dando clases, ayudando a las comunidades, yendo al patrimonio indígena del Valle del Mezquital a tramitar temas de agua, de energía eléctrica.

“El tema social es mi causa de vida, entonces quieren tratar de desvirtuar eso con esas mentiras”, denunció.

