Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, manifestó su desacuerdo con la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), luego de que dictó medidas cautelares en contra del jefe de Gobierno, Martí Batres, por los comentarios que realizó el mandatario durante una conferencia acerca de su contrincante Santiago Taboada.

Advirtió que su triunfo en la elección será tan contundente que a la oposición no le quedará de otra que “quedarse en el basurero de la historia”.

Ante cientos de habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero, la candidata comentó que la oposición está construyendo una “narrativa del perdedor” y quiere “judicializar la elección” ante su temor de perder los comicios por la capital del país en junio próximo.

Durante una asamblea territorial que tuvo lugar en la explanada de la estación del Cablebús Campos Revolución, Brugada Molina refrendó su postura, al considerar que ni el jefe de Gobierno ni el presidente Andrés Manuel López Obrador han intervenido en las elecciones.

“Yo no veo que hayan intervenido en el proceso electoral, pero no quiere recibir críticas la oposición, así que yo respeto a ambos: Presidente y jefe de Gobierno, pero lo decimos, no estamos de acuerdo con la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México”, señaló la abanderada de Morena, PVEM y PT.