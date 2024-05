El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada, aseguró que ve una Ciudad de México que pide urgente un cambio con esperanza y reiteró que ganará las elecciones del 2 de junio y “vamos a ser el mejor gobierno en la historia de la ciudad”.

Asimismo, le prometió a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez que harán todo lo posible para que la capital del país “sea la entidad federativa que más votos te dé para ser la próxima Presidenta”.

Al ser uno de los oradores durante la concentración de la Marea Rosa en el Zócalo capitalino, comentó que ve una Ciudad de México sometida por la extorsión, paralizada por la negligencia y con esperanza de un cambio.

“Hoy veo una ciudad sometida por la extorsión, que vive a diario la injusticia, donde se respira el miedo, una ciudad paralizada por la negligencia, pero también veo (...) una ciudad que pide urgente un cambio con esperanza. No podemos quedarnos quietos. No podemos conformarnos. No podemos ser espectadores del daño tan grande que le están provocando a la ciudad y al país”, dijo.

Y complementó: “A mis 38 años represento a una nueva generación, a la generación del cambio en la Ciudad de México. He recorrido, conocido y resuelto muchos de los problemas que hoy le duelen a la ciudad, por eso hoy asumo el compromiso de esta agenda de la Sociedad Civil para que juntos logremos hacer de la Ciudad de México el mejor lugar para vivir”.

Detalló que junto a Xóchitl Gálvez quiere construir una ciudad donde la igualdad se convierta en realidad sin importar el lugar donde se viva. “Una ciudad en donde las oportunidades te permitan cambiar tu historia porque me niego a sumar que origen es destino”.

En este sentido, dejó claro que se asume como un aspiracionista porque aprendió de su familia que el trabajo y el esfuerzo son siempre bien recompensados.

“Amo mi ciudad, me siento profundamente orgulloso de vivir aquí, quiero cuidar de ella, de sus colonias, de sus barrios y de sus bosques por igual, quiero sanearla con un enfoque social que proteja el ambiente, que impulse la economía”, destacó.

Taboada aseguró que ya es momento de decidir de qué lado de la historia queremos estar, por lo que dijo que los próximos 15 días deben de salir a convencer a quienes todavía no deciden qué hacer con su voto el próximo 2 de junio.

“Tenemos que llenar la urna de votos, tenemos que desbordar esas urnas de votos para lograr que el gerente de Palacio (Nacional) se vaya por fin a su rancho a descansar. Amigos de la Sociedad Civil y de los partidos que conforman esta gran alianza: estamos listos para la lucha con la historia, estamos listos para esa gran cita, pero no podemos solos, queremos hacer de esta Marea Rosa nuestras convicciones, nuestras luchas y nuestras agendas. Está Marea Rosa demostró que es imparable”, puntualizó el candidato del PAN, PRI y PRD.

De igual forma, indicó ante un Zócalo abarrotado, que se respira esperanza de cambio en la ciudad y en el país, pues cobraron factura los malos gobiernos que se han tenido durante estos últimos años.

“Le dieron la espalda a los trabajadores, a los comerciales, a los empresarios, a los médicos, a las enfermeras, a los académicos y a las madres buscadoras, prefirieron abrazar a los delincuentes que abrazar a las víctimas; polarizaron profundamente la ciudad en una lucha clasista emprendida por ellos, nos insultaron por pensar diferente y tener aspiraciones”, subrayó.

El abanderado precisó que el Zócalo es la última parada de este largo viaje que los llevará al triunfo “en tan sólo 15 días”.

“En este zócalo se respira esperanza y futuro. Como lo decía nuestra próxima presidenta, Xóchitl Gálvez, la esperanza cambió de manos. Esta plaza lo ha visto todo; juntos, desde hace muchos años, hemos defendido las causas de un México justo, de un México libre, de un México que perdió el miedo. Creyeron que los pésimos resultados de sus gobiernos no tendrían consecuencias. Creyeron que la clase media no sabía marchar y aquí estamos, que las mujeres y que los jóvenes no tomarían las calles”, aseveró.

Aclaró que en el Zócalo capitalino estuvieron quienes decidieron luchar por las libertades, por la democracia, que sin importar su punto de partida, historia, agendas o causas, tienen un destino común: “la firme convicción de construir un México unido, un México justo, un México con futuro, un México en paz”.