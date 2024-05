Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, firmó este sábado una serie de compromisos por la educación, para que niñas y niños de la Ciudad de México tomen sus clases en instalaciones de calidad, así como dignificar la labor docente.

En el marco del Día del Maestro que se celebró el pasado 15 de mayo, el candidato apuntó que “Uno de los grandes pendientes y algo en lo que yo creo es en la dignificación de la docencia, no solamente vista desde los maestros, sino de su contexto y entorno. No podemos estar satisfechos, cuando después de 27 años en esta ciudad, las escuelas públicas están completamente abandonadas… Antes de pensar en aprender, tienen que pensar en que la puerta de su baño no está o donde niñas y niños, pues tienen el problema que en el salón de clases terminan leyendo una explicación en un pizarrón que el gis ya no pinta, esa es la realidad”, destacó.

Ante profesores y profesoras de escuelas de educación básica, públicas y privadas, Taboada se dijo orgulloso de venir de familia de docentes, por lo que, dijo, su compromiso con la educación es aún mayor para trabajo desde la Jefatura de Gobierno en reducir la brecha de desigualdad que empieza, lamentablemente, en las escuelas.

“Si no logramos emparejar la cancha a esas niñas y a esos niños, que no importa si van a una escuela pública o a una escuela privada, sino que tengan y que arranquen en la misma línea… a veces el problema de la deserción escolar radica en que muchos de estos niños no tienen ni para desayunar, y no tienen ni dinero para llegar a la escuela. He planteado regresar a un esquema en donde las escuelas sean ese centro en donde niños, niñas y jóvenes puedan tener, por lo menos, un alimento garantizado y regresar al programa de desayunos calientes en las escuelas públicas”, señaló.

Asimismo, planteó la necesidad de regresar a las escuelas de tiempo completo, donde profesores egresados de las escuelas de educación física realicen actividades y así aprovechar el espacio público. “No hay manera de hablar de igualdad, de derechos, si no comenzamos por pensar en la educación”.

