El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada, reiteró que en caso de ganar las elecciones del 2 de junio, la Ciudad de México saldrá del convenio IMSS-Bienestar, y destacó que la lucha contra el cáncer será una de sus prioridades.

Tras firmar la Carta Compromiso #ElCáncerEnLaAgenda2024, el abanderado aclaró que salir o entrar de este convenio es facultad del Jefe de Gobierno, por lo que, una vez en el gobierno, la capital del país dejará de formar parte del IMSS-Bienestar.

“Es un convenio entre una entidad federativa y la Federación y un convenio, que lo único que avala es la firma del Jefe de Gobierno, lo que yo pienso y lo he planteado, porque administrativamente ni siquiera han terminado de hacer esta transición, se lo puedes preguntar a los trabajadores de la Ciudad. Yo me voy a salir de ese convenio porque, como entidad federativa, tengo el derecho y las facultades de hacerlo porque no voy a estar anclado a un sistema de fracaso, y una de mis prioridades es el sistema de salud”, comentó.

En este sentido, recordó que desde el principio de su campaña platicó con Javier Dávila Torres, exsubdirector de Prevención y Promoción de la Salud en el ISSSTE, sobre cómo hacer un esquema de cobertura de salud universal para la Ciudad, el cual incluyera la atención y tratamiento contra el cáncer.

“Por eso planteábamos esta cobertura, primero, de los recién nacidos, y posteriormente irla ampliando a los 2.5 millones, y después la insistencia para poder comprometernos con la agenda contra el cáncer desde una visión de salud pública, desde una visión en la que el gobierno atienda, no solamente en la prevención, sino en el tratamiento a las mujeres, hombres y niños, porque no queremos que en esta Ciudad, por falta de atención, ni un niño, ni una niña, ni una mujer, ni un hombre se muera de cáncer”, sostuvo el candidato del PAN, PRI y PRD.

Durante su mensaje al firmar estos compromisos, criticó que se hayan eliminado los apoyos contra el cáncer, y adelantó que trabajará con las distintas asociaciones para priorizar la atención y tratamientos contra esta enfermedad.

Entre los compromisos adquiridos por Santiago Taboada destacan trabajar hacia la implementación de iniciativas y programas estatales específicos para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento, atención médica y cuidados paliativos, considerando un abordaje integral de este padecimiento.

De igual forma, se comprometió a apoyar el aumento y uso de recursos destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación contra el cáncer; y promover campañas sobre factores de riesgo y medidas de prevención contra los diversos tipos de cáncer.

