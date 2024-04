El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, presentó su plan de seguridad que se divide en cinco ejes, entre los que destaca la creación de microcuadrantes, modernización del C5 y una Fiscalía autónoma.

En rueda de prensa, en un hotel cercano al Palacio del Ayuntamiento, el aspirante bautizó a estos ejes como las “5 de Taboada en seguridad”.

“Con la 5 de Taboada en seguridad le vamos a regresar la paz, la seguridad y, sobre todo, la tranquilidad a los que aquí viven. No podemos permitir que quienes hoy gobiernan, sigan destruyendo nuestra democracia y las instituciones, amenazando las libertades y fracasando en la construcción de las condiciones de seguridad y paz que merecemos”, indicó.

Lee también: “Si hay un Cártel en esta Ciudad está en las oficinas de Batres”: Taboada responde a Sheinbaum

La primera estrategia es cuidar a quienes nos cuidan, en donde prometió mejorar las condiciones de seguridad de las y los policías, su ingreso y la seguridad de sus familias para que se sientan orgullosos de su labor.

La segunda es cercanía y confianza, y para lograrla propuso que la Policía de Proximidad se organice por microcuadrantes, para normalizar las visitas a los domicilios y una relación estrecha con las y los vecinos. Además, se establecerá acciones y programas de prevención del delito y habrá respuesta inmediata. “Aquí también te aseguro que tendremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”.

La tercera estrategia tiene que ver con capacidad de investigación con tecnología e inteligencia. Aquí Taboada propuso que el C5 se modernice y esté a cargo de la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Queremos que el C5 funcione para garantizarte la seguridad en esta Ciudad, por eso lo vamos a convertir realmente en el centro de monitoreo de la seguridad pública de esta Ciudad porque no vamos a poner pretextos, porque precisamente no sólo va a ser un centro de monitoreo, va a ser el centro de inteligencia de esta Ciudad”, sostuvo el candidato del PAN, PRI y PRD

También propuso, como cuarto eje, una estrategia especializada contra el crimen organizado para desmantelar las organizaciones delictivas. “Desde el primer día de mi gobierno vamos a trabajar para recuperar los territorios más violentos. Vamos a desmantelar las redes delictivas y a combatir su poder económico. Vamos a impedir a toda costa que las extorsiones que hoy victimizan a la gente en otras regiones no ocurran en la Ciudad de México”.

Por último, le apostó a una Fiscalía que funcione y que verdaderamente sea autónoma.

“El nombramiento del próximo fiscal dependerá del próximo Congreso, pero nosotros no vamos a renunciar para llevar a los mejores perfiles que funcionen y que le den a la Fiscalía, por primera vez, la posibilidad de que atienda a las víctimas. Nunca más una fiscal carnala en la Ciudad de México, nunca más”, indicó.

Lee también: Santiago Taboada "ficha" al exsecretario de Desarrollo Económico de Claudia Sheinbaum

Asimismo, indicó que trabajarán para que los tiempos de respuesta sean de tres minutos, y en un Centro de Control de Llamadas para atender emergencias.

Santiago Taboada recalcó que esta estrategia no se basa en ocurrencias como la de colocar más cámaras de seguridad.

“Voy a enfrentar este problema no desde las ocurrencias, las mentiras y el cinismo de un gobierno que maquilla cifras, que sencillamente niega la realidad. Voy a enfrentar el problema desde la experiencia. A diferencia de mi contrincante, a mí no me definen los dichos, me definen mis hechos y mis resultados”, comentó.