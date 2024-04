El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, sumó a su equipo de trabajo a José Luis Beato, exsecretario de Desarrollo Económico durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Durante el evento ‘Diálogos Ciudadanos’, organizado por la Coparmex de la CDMX, el abanderado del PAN, PRI y PRD anunció este nuevo fichaje que se encargará de ser el enlace con el sector empresarial.

“Se viene a formar parte del equipo del cambio el buen José Luis… Aquí queremos hacer las cosas bien, le queremos dar crecimiento económico a esta Ciudad y, por supuesto, José Luis es un hombre que conoce cómo crear empleos, que conoce la Ciudad y por eso le pedí de manera muy generosa que se viniera a formar parte del equipo”, aseveró Taboada en entrevista.

Abundó que José Luis Beato será uno de los enlaces con el sector productivo de esta Ciudad.

Al respecto, el exsecretario de Desarrollo Económico apuntó que se decidió sumar al equipo de Santiago Taboada porque quiere que le vaya bien a la Ciudad con un gobierno progresista y moderno, en donde se puedan emplear las mejores prácticas y se ponga a los mejores en cada puesto.

“Mi opinión personal es que este Gobierno no ha tenido una visión económica de la Ciudad, se ha ocupado más de los temas, quizás sociales, se ha ocupado más en conseguir su perpetuidad en el Gobierno, pero no se ha ocupado de desarrollar económicamente a la Ciudad. En la Ciudad, para desarrollarla económicamente hay que formalizarla, generar empleos y hay que atraer inversiones”, apuntó.

En entrevista dejó claro que la administración actual no se ha preocupado por traer inversiones, sino se han hecho reinversiones. “Llegan nominalmente inversiones, pero no llegan físicas y no se generan los empleos que necesitamos. Lo que tenemos que hacer, es lo que dice el candidato, ubicar las inversiones y traerlas”.

Durante su exposición con empresarios, Taboada Cortina insistió en que respetará los resultados de las elecciones este 2 de junio.

“Lo digo hoy y lo voy a decir siempre, yo voy a respetar los resultados de una autoridad electoral, por cierto, por la que he marchado, por la que me he ido a las plazas públicas a que no se le quite autonomía y no voy a ser aquel que cuando no me guste un resultado aspiré a tomar Reforma y truene muchos empleos, yo no soy así; la historia nos define, nosotros vamos a respetar los resultados electorales porque estamos convencidos que así vamos a ganar y vamos a ganar a la buena”, comentó.

En este sentido, le pidió a los socios de la Coparmex comparar las dos opciones que hay para la Ciudad, mismas que ya han gobernado alcaldías.

Asimismo, reiteró su promesa de desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y conectar en 30 minutos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De igual forma, compartió su idea de ampliar la Línea 2 del Metro hasta Xochimilco y la Línea 7 hasta San Jerónimo.

