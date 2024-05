Al manifestar que “ya resolvimos totalmente el problema”, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que el Sistema Eléctrico Nacional nunca entró en crisis por los apagones que se registraron en días pasados, y los cuales, afirmó, no afectaron a la industria ni al comercio.

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la política eléctrica nacional afirmó que las afectaciones a la electricidad por el crecimiento inadvertido de calor ocurrieron en toda América.

“Demostrar que el Sistema Eléctrico Nacional no entró en crisis, nunca estuvo detenido, no hubo daños a la industria al comercio, no hubo realmente más que lo que se ha presentó en periodos de una hora.

Lee también Se tuvieron que hacer cortes para proteger el Sistema Eléctrico: AMLO; suman siete días sin apagones, dice

“Insistimos, este tema se provocó en toda América Latina, por ejemplo, Texas precisamente al día 7 de mayo mandó una advertencia al sistema eléctrico de Texas por ese crecimiento inadvertido del calor, pero fue atendido en esos tres días, las maquinas que estaba en mantenimiento para el verano que se adelantó tres meses entraron en operación y ya resolvemos totalmente el problema”, dijo.

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot