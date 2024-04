“Es muestra del miedo que tienen. Les vamos a dar un sustito y les vamos a ganar Iztapalapa”, señaló Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por el PAN-PRI-PRD, sobre la acusación de su contrincante, Clara Brugada, sobre la intención de la oposición de comprar 300 mil votos en dicha demarcación.

“Imagínate que los compradores de votos de esta Ciudad, de los que crearon la compra de votos en esta Ciudad, como es Morena —por eso están amenazando a la gente de que si no votan por ellos les van a quitar programa sociales—, ahora me están acusando a mí. Ese es el tamaño del miedo. Lo que pasa es que las cuentas en Iztapalapa ya no les van a salir”, dijo en entrevista al término de un mitin en Azcapotzalco.

Taboada insistió en que “tienen mucho miedo”, pues han realizado eventos a la misma hora y en la misma demarcación: “Nos hemos dado unos tiros, ahí en los eventos, y la gente con nosotros ha estado convencida. A la gente que ha estado en este proyecto, no le hemos tenido que decir que le vamos a quitar una beca. Nosotros estamos sumando con convicción, gente que está hasta el gorro de este gobierno”.

El candidato acusó que “el programa de reconstrucción fue un saqueo”, por lo que se comprometió a realizar un plan “acelerado” durante los próximos dos años, para que los damnificados del sismo de 2017 retornen a sus casas.

“A esos damnificados vamos a apoyarlos. Para que puedan regresar a su vivienda”, aseguró.

“Se está yendo el gobierno de Martí Batres, pero lamentablemente sigue la gente sin regresar. Les dio dinero grupo Carso, Fundación Slim, les dieron dinero gobierno federal y ¿dónde están esas viviendas reconstruidas? Eso es algo que vamos a revisar ahora que ganemos el Gobierno de la Ciudad”, señaló.

Sobre los excedentes de departamentos que se iban a vender en los edificios reconstruidos cuestionó: “¿Quiénes son los dueños, dónde están? Tiene que haber justicia”.

Durante su vista a Azcapotzalco, manifestó su respaldo a la candidata de la coalición a la demarcación, Margarita Saldaña. “Les pedimos que apoyen a Margarita para darle continuidad, dar orden, agua y seguridad a Azcapotzalco”, agregó.