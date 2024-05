Voy a anular mi voto...

El 2 de junio, anularé mi voto y tampoco voy a apoyar a Rory McIlroy en el PGA Championship de ese fin de semana.

En los últimos 24 años —desde que cumplí la mayoría de edad para votar—, he visto promesas que no se han cumplido. Algunos candidatos me ilusionaron, para luego decepcionarme. Imposible no emocionarse durante las campañas políticas, con discursos escritos para endulzar la oreja, pero en cada sexenio llegó el desencanto. En la última década, McIlroy ha hecho lo mismo en los Majors.

Este año, he decidido no caer. Ya son demasiadas desilusiones y promesas no cumplidas.

Rory McIlroy no ha podido completar el Grand Slam (ganar los cuatro Majors) y, a pesar de que recientemente ha estado cerca de aumentar su cosecha, nos ha frustrado varias veces el sueño.

Desde su último Major, el PGA Championship de 2014, el norirlandés ha ganado 17 veces en el PGA Tour y ocho en el circuito europeo. Ha subido en varias ocasiones al número uno del ranking mundial y ganado múltiples Ryder Cups. Meras promesas de campaña que se quedan en discurso.

La decepción más dolorosa fue el tercer lugar durante el Abierto Británico de 2022, que se jugó en legendario St. Andrews, porque llegó no sólo como el gran favorito, sino como el embajador de este deporte, y dejó ir la ventaja en los últimos hoyos de la ronda final. Otras cicatrices fueron el segundo puesto en el US Open del año pasado y la quinta posición del Masters de Augusta 2018.

Hoy arranca el PGA Championship, segundo Major del año, al que Rory llega como segundo favorito, detrás de Scottie Scheffler. La tentación de la ilusión es fuerte, pero no voy a sucumbir.

Sé que un mejor país es posible y que en algún lugar existe ese político que, con la ayuda de todos los ciudadanos, pueda echar adelante a México. ¿Será que Rory McIlroy también podrá ganar un nuevo Major? No, no puedo caer otra vez...