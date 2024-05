Histórica edición del US Women’s Open

Nelly Korda, la mejor golfista del mundo, tiene este fin de semana la oportunidad de extender su legado.

Esta madrugada inició el US Women’s Open, segundo Major de la temporada en la LPGA, el cual tiene como amplia favorita a la estadounidense.

Apenas la semana pasada, Korda conquistó su sexto evento en siete salidas, al coronarse en el Mizuho Americas Open.

Ya ganó el Women’s PGA Championship de 2022, The Chevron Championship este año y posiblemente levante el trofeo el domingo por la tarde. La victoria le daría un impulso para los tres Majors que restan y, por qué no, pensar en obtener el Grand Slam de calendario.

Las mexicanas Gaby López e Isabella Fierro también estarán presentes en el Lancaster Country Club de Pensilvania. Para la capitalina, será una oportunidad de retomar el ritmo y así superar el sitio 27 que obtuvo hace un año, en este mismo certamen. El Abierto de Estados Unidos es el que más se le complica de los cinco “grandes”, con el 50 por ciento de efectividad en cortes cruzados.

La yucateca cumplió el sueño de disputar el US Women’s Open. Fierro obtuvo su boleto a través de los clasificatorios abiertos para este certamen. La hidalguense María Fassi no clasificó.

El Lancaster Country Club es un par 70, que se jugará en seis mil 583 yardas, y por primera vez en la historia, la bolsa del Abierto de Estados Unidos Femenil es de 12 millones de dólares.

Salud mental en el golf profesional. El suicidio de Greyson Murray sacudió al mundo golfístico. Después de retirarse el viernes del Charles Schwab Challenge, evento oficial del PGA Tour, el estadounidense se quitó la vida.

En 2021, el mismo Murray criticó al máximo circuito por falta de apoyo, mientras batallaba con alcoholismo y salud mental. Desde entonces, de acuerdo con el comisionado Jay Monahan, el Tour reforzó las atenciones con sus estrellas, para tratar casos similares y él tenía conversaciones con el fallecido golfista para estar al tanto de la situación.

El martes por la mañana, Lexi Thompson, 11 veces ganadora en la LPGA, anunció su retiro como profesional, para alejarse de los reflectores.

“Al hablar abiertamente de mis propias batallas, he podido conectar con otras personas que se sienten aisladas; les ofrezco un sentido de comunidad y comprensión. Refuerzo el mensaje de que ‘está bien no estar bien’, y buscar apoyo es una señal de fortaleza, no de debilidad. Es importante hablarlo, aceptar ayuda y rodearse de personas que nos apoyan y nos aman. Mucha gente no se da cuenta de lo que pasamos como atletas profesionales”, comentó, previo al US Women’s Open.