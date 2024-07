Scottie Scheffler o Xander Schauffele

La victoria de Xander Schauffele en el Abierto Británico abrió una conversación que parecía terminada a favor de Scottie Scheffler: ¿quién ha sido el mejor jugador de 2024?

A pesar de que apenas estamos por iniciar agosto, la temporada orgánica del PGA Tour está a dos meses de concluir, con dos eventos programados antes de los Playoffs de la FedEx Cup. Con seis títulos, incluido entre estos el Masters de Augusta, en lo que va del calendario, Scottie Scheffler apuntaba a ser, sin discusiones, el mejor golfista del año; sin embargo, Schauffele tiene todo para hacer el contrapeso.

Si bien el texano ha ganado más eventos, las actuaciones del californiano en Majors son mérito de respetar. Xander nunca salió del Top 10 en los eventos mayores y conquistó dos: The Open y el PGA Championship, sobre el Masters que se llevó Scottie.

Ambos llegarán como máximos favoritos para llevarse el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, al ocupar los primeros dos puestos del ranking mundial. Mr. X ya ganó una medalla de ese calibre en Tokio 2020.

En los torneos del PGA Tour, Scheffler —número uno del mundo— tiene amplia ventaja para defender su postura como el mejor golfista de 2024, con una decena de Top 5 sobre los siete de su compatriota, y 14 Top 10, dos más que Schauffele. En ganancias, suma 28 millones de dólares, casi el doble de los 15.8 mdd (en 16 eventos disputados) del número dos del mundo (18 apariciones). Ninguno se ha perdido un corte en lo que va de la campaña.

La gran fuerza a favor para el californiano es que le dobla las victorias en Majors al texano. Tantas veces hemos respetado el legado de estos eventos en nuestra columna semanal, porque se recuerdan por el resto de los años, sobre todo cuando las estrellas llegan a una edad madura en sus carreras. En cuanto el ocaso de sus trayectorias se asoma, la primera pregunta que viene a la cabeza es “¿cuántos Majors ganó?”.

Desde 2000 sólo cinco jugadores (sin contar a Tiger Woods) han conseguido múltiples Majors en un mismo calendario: Padraig Harrington (Abierto Británico y PGA Championship 2008), Rory McIlroy (Abierto Británico y PGA Championship 2014), Jordan Spieth (Masters de Augusta y US Open 2015), Brooks Koepka (US Open y PGA Championship 2018) y Schauffele en 2024. Si coronarse en uno no es cosa sencilla, hacerlo en dos tiene un mérito muy especial.

París 2024 y Playoffs de la FedEx Cup sentenciarán este debate, con la temporada 2024 por terminar en el Tour Championship por disputarse en el East Lake Golf Club de Atlanta, una sede que le cae muy bien a Schauffele y se le complica mucho a Scheffler.

Ramón TreviñoEditor Golf Shot@ramontrevinof