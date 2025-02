Ganas o eres perdedor

Si no ganas un torneo de golf, eres un perdedor. Así de fácil. En un deporte tan individual, en el que compites contra ti mismo y otros 131 jugadores durante cuatro días, no importa en qué lugar hayas quedado, sólo el primer lugar es el que cuenta.

Tras 187 torneos en el PGA Tour, Brian Campbell finalmente consiguió su primera victoria, en el Mexico Open, en VidantaWorld. Durante 186 eventos, siempre “perdió”. El segundo lugar y hasta el 65 (y empates) ven al triunfador levantar el trofeo.

El mismo Campbell reconoció ese sentimiento, tras la ducha de champaña sobre el green del hoyo 18.

“[Como golfista debes] confiar en ti mismo. Sabes de lo que eres capaz, has trabajado duro durante años. No siempre saldrán los resultados como quieres, pero realmente sólo tienes que confiar en el proceso, seguir esforzándote y creer. Es difícil hacerlo aquí [PGA Tour], cuando si no ganas, eres un perdedor, incluso el segundo lugar. Es un concepto bastante interesante. Así que tenemos que lidiar con eso cada semana. Realmente, sólo tienes que confiar en ti mismo, creer en ti y salir a hacer el trabajo”, dijo.

El estadounidense obtuvo su tarjeta al máximo circuito a través del Korn Ferry Tour en 2024 y, tras apenas 21 mil dólares recibidos en lo que iba de la temporada 2025, recibió un cheque mayor al millón.

Los beneficios por ganar un evento del Tour van más allá de lo económico, porque —con este triunfo— Campbell obtuvo invitaciones para disputar The Players Championship, el Masters de Augusta, el PGA Championship y los cinco Signature Events restantes. Si eso no es suficiente, aseguró una exención en su membresía en la gira por los próximos dos años.

El camino no ha sido fácil para el golfista de 31 años. Tuvo una destacada etapa universitaria en Illinois y consiguió su tarjeta del PGA Tour en 2017, pero perdió el estatus después de fallar 13 cortes en 20 torneos. Durante siete años, se mantuvo compitiendo en circuitos menores y el Korn Ferry Tour.

“Estuve a punto de dejar el golf hace un par de años. Es increíble lo rápido que pueden cambiar las cosas. Me siento muy afortunado de estar aquí”, añadió.

Y la historia del título de Campbell también trae suerte, porque su tiro de salida en el segundo hoyo de desempate se desvió significativamente hacia la derecha, en dirección a un grupo de árboles, y si no hubiera sido por un afortunado rebote, habría quedado fuera de juego.

Son historias como las de este jugador las que nos hacen apreciar todavía más este deporte.

Ramón Treviño

Editor Golf Shot

@ramontrevinof