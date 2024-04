“Es muestra del miedo que tienen. Les vamos a dar un sustito y les vamos a ganar Iztapalapa”, aseguró el candidato a la jefatura de gobierno por PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, sobre la acusación de Clara Brugada de una intención de la oposición de comprar votos en Iztapalapa.

“Imagínate que los compradores de votos de esta ciudad, de los que crearon la compra de votos en esta ciudad, como es Morena, por eso están amenazando a la gente de que si no votan por ellos les van a quitar programa sociales, ahora me están acusando a mi. Ese es el tamaño del miedo. Lo que pasa es que las cuentas en Iztapalapa ya no les van a salir. Les vamos a dar un sustito, les vamos a ganar Iztapalapa”, dijo en entrevista al término de un mitin que encabezó en la alcaldía Azcapotzalco.

El candidato dijo que “tienen mucho miedo”, pues han realizado eventos a la misma hora y en la misma demarcación, “nos hemos dado unos tiros, ahí en los eventos, y la gente con nosotros ha estado convencida. A la gente que ha estado en este proyecto, no le hemos tenido que decir que le vamos a quitar una beca. Nosotros estamos sumando con convicción, gente que está hasta el gorro de este gobierno”, puntualizó.

Durante su evento, Carlos Fernández de Movimiento Ciudadano declinó a su partido y se sumó al equipo de Santiago Taboada, del PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno.

También dijo que aceptó el cambio, por volcarse al voto útil, y no dividir “en la Ciudad hay un proyecto competitivo que es la alianza”, dijo.

mahc/cr