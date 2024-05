El dirigente del PRI, Alito Moreno puso su cabeza en bandeja de plata para Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, con la condición de que decline a favor de la candidata Xóchitl Gálvez, abanderada por PAN-PRI-PRD.

El emecista se negó, pero le pidió a Alito que deje su cargo como presidente del partido tricolor, y que éste lo asuma Beatriz Paredes. Entonces, dijo Máynez en entrevista con Azucena Uresti, hablará con ella.

Ante esto, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas candidato al Senado de la República, pidió a los candidatos presidenciales, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez, que consideraran la declinación como una opción política “madura” para vencer a Morena.

En julio del 2023, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se bajó de la contienda presidencial porque aseguró que, sin la “unificación de la oposición”, una alianza entre MC con PAN-PRI-PRD no había mucho que hacer en la elección del 2024.

En su momento, Alfaro descalificó que Movimiento Ciudadano se haya “aislado” sin una estrategia para construir un “verdadero frente opositor”. Ello fue leído como una pequeña rebelión en contra de Dante Delgado, líder del partido y principal impulsor de que MC compita solo.

Lista de candidatos de MC que han declinado en el proceso electoral 2024

Esta no sería la primera vez que un candidato de MC decline por otro partido.

Cristina Victoria Palma, aspirante de MC a la alcaldía de Ramos Arizpe, Coahuila, declinó este martes por la campaña de Tomás Gutiérrez Merino del PRI-PRD y UDC.

“Hay que buscar el mejor proyecto para Ramos Arizpe, mi amigo Tomás; Él es el mejor proyecto y no vamos a unir para hacer una fuerza. Por eso nos sumamos porque no podemos permitir que otro partido se adueñe de Ramos Arizpe. No me voy a cambiar de partido, mi voto va con Máynez, viva Tomás Gutiérrez y Movimiento Ciudadano”, aseguró en rueda de prensa.

Otro caso es el del emecista Juan Ramón Rivera Ruiz quien declinó por la candidatura del morenista Luis Humberto Fernández Fuentes la diputación federal de Distrito 6 en Querétaro.

Ante esto, Fernández Fuentes le dio las gracias a Rivera, “Morena siempre tiene las puertas abiertas. José Ramón aportará mucho por el bienestar de los queretanos”, escribió y adjuntó una fotografía con Mario Delgado en redes sociales.

El candidato naranja a la alcaldía de Iztacalco, Pablo Moreno, declinó a favor de Daniel Ordoñez, de PAN, PRI, PRD.

“Gracias a Movimiento Ciudadano, no les vamos a fallar, vamos a hacer las cosas unidos con Santiago y vamos a hacer un gobierno compartido”, señaló Ordoñez ante el anuncio durante el mitin de Santiago Taboada en la demarcación.

Asimismo Esther Mejía Bolaños por la Álvaro Obregón se bajó de la contienda para dejar el camino libre a Javier López Casarín, de Morena.

López Casarín compartió en redes sociales un video Bolaños en el que informó que se suma al “proyecto de Claudia Sheinbaum, quien va a ser la próxima presidenta de México”.

La excandidata emecista aseguró que fue la exjefa de gobierno de la CDMX quien la llamó para invitarla a construir el segundo piso de la autollamada transformación.

