Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, descartó buscar la candidatura a la presidencia de México y discrepó del aislamiento de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones del siguiente año.

A través de un video, el mandatario estatal aseguró que se concentrará en cerrar bien su gobierno y dijo que estará atento a lo que suceda en Movimiento Ciudadano con la esperanza de que en algún momento reaccione.

“He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno y cuidar mi estado y defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición, con esperanza en que en algún momento reaccione”.

"Nuestro Movimiento no debería haber optado por el camino del aislamiento. No apoyamos la forma en que se ha planteado la alianza, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. No está bien", exaltó.

Señaló que no aceptará ninguna candidatura para ser senador o diputado: "No ando buscando hueso, mucho menos aceptaría alguna invitación para ser embajador o funcionario público".

"Todo mi empeño estará concentrado en cerrar este ciclo como un buen gobernador de Jalisco, terminaré mi paso por la política con el orgullo de tener el respeto y cariño de mucha gente, concluiré mi gobierno con entereza, trabajando a tope, sin distracciones", confirmó.

¿Cuándo se elegirá candidato por MC?

El dirigente nacional de MC, Dante Delgado, informó hace unos días que el proceso para la selección de su candidato presidencial iniciará en noviembre, de acuerdo a como lo marca la ley, pese a que Morena y la oposición ya comenzaron sus procesos internos.

Detalló que el 14 de julio realizarán el consejo nacional para definir las reglas para el proceso que inicia en noviembre y que será hasta el 5 de diciembre cuando MC defina quién es su candidato a la Presidencia.

Dante Dlegado participó en el Desarrollo Económico y Comercio en Santa Catarina, en Nuevo León

