La muerte de un mexicano, originario del Estado de México, presuntamente por el contagio de la gripe aviar H5N2 generó un choque entre el gobierno federal y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Primero, la OMS anunció la muerte de un hombre de 59 años, originario de Toluca; la Secretaría de Salud reconoció el deceso y dijo que no representaba ningún riesgo para la población, pero ayer su titular, Jorge Alcocer, rechazó la versión del organismo internacional.

Alcocer descartó que la muerte del hombre de 59 años, que la Organización Mundial de la Salud relacionó con la gripe aviar H5N2, haya sido a causa de este virus.

Lee también: Influenza aviar: Por virus H5N2, expertos proponen vigilancia epidemiológica amplia

En conferencia de prensa matutina y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario calificó el comunicado del organismo mundial como “bastante malo” y llamó a tomar esa información “con prudencia”, porque “no es precisa”.

Reconoció que no se han determinado aún las causas del fallecimiento de esta persona, pero garantizó que no está relacionado con esa enfermedad, por lo que afirmó que no hay riesgo de que la población consuma pollo.

“Puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que, de entrada, habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado. Y sólo de manera marginal dice ‘que el riesgo en este caso es bajo’, pero va a tener una reunión hoy para precisar eso.

“Por lo tanto, y puntualizo, no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados, o estar preocupado por esto. Eso es lo que les puedo decir”.

¿Cuál fue la causa?, se le preguntó al secretario.

No se ha precisado, pero básicamente son la falla renal y, desde luego, la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas, contestó.

Versión

El miércoles, por medio de un comunicado, la OMS anunció la primera muerte por gripe aviar H5N2 en México, en el que detalló que el fallecido era un hombre de 59 años, a quien se le había detectado la gripe aviar H5N2, pero que “no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales”.

Según el comunicado, el pasado 23 de mayo la OPS/OMS recibió una notificación de un caso mortal confirmado de infección humana por el virus de la gripe aviar A(H5N2) detectado en un residente del Estado de México que estaba hospitalizado en la Ciudad de México.

Con base en esta información se aseguraba que era el primer caso humano confirmado en laboratorio de infección por el virus de la gripe A(H5N2) notificado a nivel mundial y de la primera infección por el virus H5 aviar en una persona notificada en México.

El paciente no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales. Sin embargo, presentaba múltiples afecciones médicas subyacentes. Los familiares del paciente informaron que llevaba tres semanas postrado en cama por otros motivos, antes de la aparición de los síntomas agudos.

Según lo que explicaron, el 17 de abril el paciente presentó fiebre, dificultad respiratoria, diarrea, náuseas y malestar general. El 24 de abril buscó atención médica, fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) y falleció el mismo día debido a complicaciones de su estado.

En el INER se tomaron muestras y el paciente dio positivo a influenza A(H5N2). No se notificaron más casos durante la investigación epidemiológica. De los 17 contactos identificados y controlados en el hospital, uno declaró rinorrea entre el 28 y el 29 de abril.

“No existe riesgo de contagio”

Ese mismo miércoles, tras el comunicado, la Secretaría de Salud federal subrayó que no existía riesgo para la población derivado de la primera muerte por este tipo de influenza registrada en México.

La dependencia informó “que no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad A (H5N2) en México, toda vez que no hay una fuente identificada de infección”.