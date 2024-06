Culpan morenistas de derrota a Otilia Hernández y sus escándalos

La que “sigue haciendo de las suyas” en Guerrero, nos platican, es la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, quien “sigue dolida” porque su partido no le permitió la reelección. En la capital, nos detallan que el candidato morenista Jorge Salgado Parra perdió ante el abanderado del PRI, PAN y PRD, Alejandro Arcos Catalán, por lo que los morenistas culpan de la derrota a doña Otilia por encabezar varios escándalos, como cuando fue videograbada almorzando “muy campante” con líderes criminales o cuando organizó tremenda fiesta al siguiente día de que golpeó Otis en Acapulco; además, la acusan de operar a favor de don Alejandro, aunque ella asegura que la derrota se debió a un mal candidato. ¡Genio y figura!

Panista confía en ser “David vs Goliat”

Desde Sonora, nos comentan que en la disputa por el Distrito 5 hubo “berrinche”, pues el candidato a diputado federal del PRI, PAN y PRD, Ernesto Gándara Camou (PAN), acusó que hubo irregularidades en la victoria de su contrincante de Morena, Jacobo Mendoza Ruiz. Nos indican que don Ernesto asegura que los números no le cuadran en el conteo de las actas y el PREP, pues dice que hay más de 100 actas sin firmar, 60 actas alteradas o ilegibles, paquetes alterados que no fueron contados y votaciones que superan la Lista Nominal, entre otras inconsistencias, por lo que “jura y perjura” que podrá revertir los 2 mil 400 votos de diferencia que hay con don Jacobo, aunque varios le recomiendan no gastar su energía, pues Morena arrasó con todo. ¡Zas!

¿Apoyo de “viejos amigos” en elección?

Desde Jalisco, nos comparten que César Íñiguez González (PAN), secretario general del sindicato mayoritario del Congreso local, denunció que desde la dirigencia estatal blanquiazul se apoyó la campaña del morenista José María Martínez Martínez a la alcaldía de Guadalajara y se presionó a la militancia. Aunque el señalamiento parecía descabellado, nos explican que don José María fue connotado panista cuyo credo sigue apegado a los principios conservadores con los que simpatizan muchos panistas tapatíos y, si se toma en cuenta la fuerte campaña que hubo de grupos provida que acusaron a la candidata de MC, Verónica Delgadillo García (principal rival de don José María), como simpatizante del aborto, todo empieza a tener sentido. ¡Qué tal!