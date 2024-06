El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció ayer que la reforma al Poder Judicial que plantea elegir ministros y jueces por el voto ciudadano y otras como la desaparición de los organismos autónomos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se discutirán y votarán los primeros días de septiembre próximo, una vez que se instale la 66 Legislatura del Congreso de la Unión.

Esto generó que el peso en los mercados internacionales cerrara la jornada en 17.99 pesos por dólar, una depreciación de 2.9% o 50 centavos con respecto al miércoles, según datos de Bloomberg.

Después de la reacción de los mercados, el legislador morenista reculó al señalar que algunas reformas “requieren, por prudencia, por inteligencia mínima, que les pongan lupa y dar una mayor apertura, un mayor diálogo”, como las reformas al Poder Judicial de la Federación y a los organismos constitucionalmente autónomos.

Dijo que ambas reformas “requieren una amplia participación y nosotros en la bancada de Morena acordamos respetar el reglamento de la Cámara de Diputados y respetar el proceso legislativo”.

Mier Velazco precisó que los mexicanos deben tener “la mayor certeza de que actuaremos con responsabilidad, con apertura, diálogo, con prudencia y pensando en lo que le conviene a la patria”.

Incluso, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, fue cuestionado sobre la reforma que podría desmantelar al Poder Judicial y respondió: “Vamos a ver, vamos a ver. Ya en los próximos días los senadores y diputados electos hablarán con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y se tomarán decisiones”.

“Todavía nos faltan unos días, vamos a esperar que califiquen la elección de diputados y senadores, pero seguramente la doctora Claudia Sheinbaum en su agenda tiene prioridades y así lo vamos a hacer y a entender”, dijo Monreal Ávila.

En tribuna, Monreal Ávila afirmó que Morena no se va a precipitar en cuanto a la agenda legislativa que planteó la futura presidenta.

“Vamos a platicar y a conversar con todos los actores, aprobaremos las reformas constitucionales que sirvan a la población y a la gobernabilidad”, expresó.

Antes, en rueda de prensa, Mier Velazco indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas que comprenden diferentes modificaciones a la Constitución, entre ellas, está la reforma al Poder Judicial.

“Entonces, entre ellas está la reforma al Poder Judicial. Conforme al Reglamento de la Cámara y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General, y el proceso legislativo se va a mantener”, subrayó.

Acompañado de senadores y diputados de Morena y sus aliados, expuso: “Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas, con nuestra presidenta, virtual presidenta y la participación también del gobierno saliente, para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente”.

Dijo que la continuidad de nuestro proyecto está garantizada con la Sheinbaum Pardo.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT y próximo senador, indicó que no hay engaño cuando se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional que se necesitaban para el plan C de López Obrador.

“Empezaremos con la del Poder Judicial, indiscutiblemente”, indicó y agregó que esta y otras reformas darán más garantías a las inversiones nacional y extranjera.

“El marco legal acá no hay moches, no hay corrupción, no hay componendas, yo no veo ningún problema, les va a ir muy bien a todos, lo único que vamos a confirmar es que vamos a separar el poder económico del poder político, en México manda el pueblo”, dijo.