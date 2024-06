Aun con mayoría calificada en el Congreso de la Unión, la 4T no va a avasallar a la oposición, opina la senadora Olga Sánchez Cordero, tras señalar que antes de concretar la reforma judicial se tendrá que dialogar con las fuerzas políticas, pero también con jueces, magistrados y ministros, que son los destinatarios de los cambios que se realizarían después de septiembre.

La ministra en retiro considera que la reforma judicial debe ir acompañada de toda una serie de cambios en las corporaciones policiacas y en las fiscalías, para poder saldar la deuda que se tiene con el pueblo de México en materia de justicia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sánchez Cordero señala que Claudia Sheinbaum Pardo llegará a la Presidencia de la República con mucha legitimidad para impulsar las reformas que el país necesita.

En lo personal, revela que está en pláticas con la virtual presidenta electa para definir si se incorpora a su gabinete, aunque se visualiza como integrante del grupo legislativo de Morena, pues prevé su retiro de la política en 2027.

Con el mandato popular que le dio el triunfo en las elecciones del pasado domingo, ¿qué celeridad se le dará a la reforma judicial en el Congreso?

—Desde luego que tenemos que reformar al Poder Judicial. No han dado una respuesta contundente a la población sobre todo los poderes judiciales locales, tienen una deuda importante, pero yo creo importante que empezamos también por la reestructuración de la policía, de la fiscalía, es decir, todo el sistema de justicia, como un todo y a quién le toca qué y qué resultados va a dar. Ese es el tema.

Tenemos que acercar al sistema de justicia a nuestra gente, eso es algo irrefutable ¿qué otra cosa es refutable?, que las fiscalías tengan realmente la voluntad de investigar y de sacar adelante la investigación y su trabajo, no sólo de manera muy profesional, sino muy fundada, motivada a todo, para que cuando llegue la judicialización de los casos a los tribunales se tenga una investigación sólida.

¿Usted está en favor de que se elija a los jueces, a magistrados y a ministros de la Corte mediante el voto popular?

—No tiene que llegar gente improvisada, tiene que llegar gente altamente capacitada, con carrera judicial. El método de designación de todos los poderes judiciales locales en Estados Unidos es la elección, los jueces son electos por la población. No es un sistema marciano, se hace mucho en el mundo. Nosotros tenemos un sistema de designación distinto, yo creo que la carrera judicial debe quedarse y, en su caso, si son electos con un mecanismo de designación distinto al que tenemos, pues que sean los mejores.

Yo creo que debe haber filtros de la idoneidad y la elegibilidad de quienes van a ser ministros en las comisiones de Justicia de las cámaras [de Diputados y de Senadores], en las barras de abogados, en las facultades de Derecho, las academias, que se pronuncien las carreras judiciales. Creo que hay todavía un camino interesante que vamos a auscultar para poder hacer lo mejor que podamos.

¿Se descarta la posibilidad de disolver la actual composición de la Suprema Corte?

—No creo que sea la intención, yo no sé qué platique el Presidente con la presidenta electa, no sé qué vayan a platicar de los tiempos, pero seguramente habrá tiempos, no necesariamente tiene que ser septiembre, habrá tiempos yo creo.

¿Cuál es su lectura del triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo?

—Es un voto de confianza contundente a la 4T, es un voto de confianza a una mujer honesta, primero al Presidente con este gran plebiscito para ratificar su política y luego a ella como una mujer científica, como una mujer honesta, como una buena gobernante en esta Ciudad de México.

Los fifís o los de la “burbuja rosa” no pudieron leer al pueblo de México como lo leyó el Presidente.

¿Usted ya tiene asegurada una curul en la Cámara de Diputados, pero se va a incorporar al gabinete de la nueva presidenta electa?

—Todavía no hay una definición, pero sí quiero decirte que por lo menos yo ahorita estoy ya muy honrada en ser diputada. También traigo una agenda legislativa que no pude terminar como senadora pero que avancé mucho, porque ustedes vieron cuánto trabajé en el Senado.

¿Entonces, estará disponible si se le pide integrarse al gabinete de Claudia o pediría que mejor la dejen en el Congreso de la Unión?

—Es lo que estoy platicando con ella, porque también yo ya tengo 77 años y la verdad ya trabajé muchísimos años, aunque para mí el trabajar por las mujeres, por sus derechos y sus libertades ha sido un tema de vida, o sea, ha sido mi vida la lucha por las libertades y derechos de las mujeres, mi vida entera la he dedicado a esto.

Hoy sigo en pie de lucha por una razón: porque mi compromiso de vida son los derechos y libertades de las mujeres, y hasta el último día de mi vida yo quiero seguir luchando por eso.