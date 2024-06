En el marco del reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del primer deceso en México por influenza aviar, expertos de la Academia Nacional de Medicina de México señalaron que el virus H5N2 es endémico en el país y circula en granjas avícolas.

Durante el panel de discusión virtual Influenza Aviar H5 en México. riesgos para la salud y la economía, especificaron que el contagio reportado no está asociado a un brote en animales, el riesgo para la población en general es bajo y no hay peligro por consumir ciertos alimentos como pollo o huevo.

Sin embargo, refirieron que se debe establecer una vigilancia epidemiológica más amplia a la que se realiza comúnmente y evaluar dicho sistema de supervisión para atender las deficiencias.

Lee también: Influenza aviar: Por virus H5N2, expertos proponen vigilancia epidemiológica amplia

Y se debió convocar al Consejo de Salubridad General de inmediato, cuando se obtuvieron los primeros resultados del contagio de influenza aviar H5N2.

El doctor Alejandro Macías, coordinador del panel, explicó que en el caso de la pandemia por Covid-19, la evidencia científica señala que la transmisión fue exclusivamente por aire.

“En Covid-19, la transmisión fue exclusivamente aérea, por lo menos por las evidencias que tenemos; sin embargo, la influenza podría ser diferente, hay muchas evidencias de transmisión por contacto, lo cual podría complicar la situación al respecto de control. Sin embargo, este no es el caso”, dijo.

Roberto Tapia Conyer, doctor en Ciencias, comentó que las autoridades sanitarias deben trabajar en una comunicación efectiva para “no caer en la alarma innecesaria o en el uso de los medios y las redes sociales de una forma irresponsable”.

“Es una gran ventana de oportunidad para varias cosas. Primero, para calibrar el sistema de vigilancia epidemiológica y para poder, con eso, hacer una revisión si tienen la sensibilidad, si tienen todos los recursos, cuál sería una red no sólo de detección, incluso, de procesos para la secuenciación”, expuso.

El doctor Samuel Ponce de León dijo que si el paciente detectado no hubiera sido atendido en el INER, tal vez no se sabría del caso. “En el protocolo de atención del INER existe la situación de investigar influenza en todos sus pacientes, entonces podemos imaginar que si no se da esta circunstancias y llega al hospital bandera de tratamiento de infecciones respiratorias en el país, esto puede estar ocurriendo en todos los estados, en múltiples ocasiones cotidianamente y lo tenemos que vigilar”.

Dijo que actualmente “tenemos una inversión privada que le da capacidad a México para tener vacuna de influenza a nivel nacional”.