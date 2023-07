El gasto millonario no reportado en volantes, trípticos, playeras, gorras y banderas que realizan las corcholatas presidenciales es un “insulto, una burla” porque se trata de simular que no existe o que no se sabe quién lo financia. En ese sentido, el INE debe fiscalizar este dispendio y aplicar sanciones e incluso negarles el registro por actos anticipados de campaña y por no transparentar el origen del dinero.





Así lo afirmaron coordinadores en el Senado y dirigentes de oposición, quienes responsabilizan al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta “campaña simulada” que no empezó hace unas semanas, sino desde hace por lo menos dos años, cuando destapó a sus corcholatas que ahora ya tienen cancha libre, con la bendición presidencial, de dilapidar recursos públicos en su contienda interna.