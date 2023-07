Ricardo Monreal, aspirante presidencial de Morena, fue otro de los invitados a participar en el nuevo episodio de “Al Volante” del Escorpión Dorado, donde fue cuestionado sobre las reglas que les fueron otorgadas a las "corcholatas" de Morena, así como su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo con el presidente 26 años caminando juntos en el proceso que estamos viviendo. Lo conocí aquí en México, era el presidente del PRD, y yo era del PRI. Renuncié al PRI en 1997 porque no me dejaron participar para ser gobernador del estado de Zacatecas, de donde soy. Entonces, como no hubo la posibilidad y se cerraron las puertas, conocí al presidente Andrés, y me invitó a ser candidato del PRD y ganamos”, recordó.