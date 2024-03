Querétaro, Querétaro.- "¿Para qué romper la puerta de Palacio Nacional?", cuestionó la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ante el portazo de los normalistas y manifestantes por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene diálogo con los padres de los 43 estudiantes, "hay investigación, y están presos los militares y el responsable de la llamada 'verdad histórica'".

“El Presidente ha recibido varias veces a las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, incluso se va a reunir con ellos próximamente. Ha habido una investigación profunda del caso (...) Si no hubiera diálogo, si no hubiera investigación, si no estuviera preso el Procurador que inventó la verdad histórica; por eso se dice que hay una provocación, porque no se entiende por qué hayan roto la puerta del Palacio Nacional", mencionó.

Ayer, Sheinbaum dijo que se tiene que evitar cualquier provocación, "hay que seguir atendiendo a los familiares de Ayotzinapa", ante la irrupción de normalistas a Palacio Nacional.

Lee también "Hay que evitar cualquier provocación", dice Sheinbaum sobre irrupción en Palacio Nacional

Descarta Sheinbaum divisiones en Morena

Sobre las diversas divisiones entre militantes de Morena, Claudia Sheinbaum, descartó que las haya y dijo que en Morena hay unidad.

"Es natural que un candidato o candidata se inconforme de los resultados cuando salen las encuestas. En Morena no hay dedazo, todo se define por encuestas (...) Hay unidad".

Sobre la construcción del tren México - Querétaro, la candidata reiteró que se hará cuando llegue a la presidencia, añadió que el tren no se quedará en Querétaro, sino que se extenderá a León, Guanajuato, hasta Guadalajara.

Lee también Extrabajadores de Participación Ciudadana dejan chaleco guinda para sumarse a equipo de Santiago Taboada





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.









apr