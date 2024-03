San Luis Potosí, San Luis Potosí.-"Hay que evitar cualquier provocación, hay que seguir atendiendo a los familiares de Ayotzinapa", dijo Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ante la irrupción de normalista a Palacio Nacional.

En conferencia de prensa tras dos eventos políticos, Sheinbaum Pardo se posicionó sobre lo ocurrido en Palacio Nacional mientras que el presidente Andrés Manuel López llevaba a cabo la "mañanera".

"Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa, el presidente de la República los ha recibido en diversas ocasiones; se ha hecho un trabajo de mucha investigación sobre el caso Ayotzinapa, hay un reporte que, antes de salir el licenciado (Alejandro) Encinas hizo público que se puede conocer donde viene toda la información de la investigación del caso", indicó.

Lee también Video: Normalistas de Ayotzinapa intentan ingresar a Palacio Nacional; derriban puerta de la Calle de Moneda

Sheinbaum señaló que hay varias personas privadas de su libertad por el caso Ayotzinapa, entre ellos el exprocurador de la República y militares.

"Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto, el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo hace unos días ya se les había informado; no hay que caer en ninguna provocación, por qué bien hubiera intervenido la policía de la Ciudad de México o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación".

Sheinbaum agregó: "En nuestros gobiernos no hay represión, entonces hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo y seguir atendiendo a los familiares de Ayotzinapa".

🗣️ "Hay que vitar cualquier provocación" 🗣️



Claudia Sheinbaum se pronuncia ante la irrupción en Palacio Nacional por parte de Normalistas de Ayotzinapa, sostiene que se debe seguir atendiento a los familiares de los 43



📹 #VIDEO Salvador Corona | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/QNJuhJZObF — El Universal (@El_Universal_Mx) March 6, 2024

Lee también “El diálogo está”, dice Luisa María Alcalde tras irrupción de normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc