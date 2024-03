El presidente AMLO comentó que no se reuniría con los padres de Ayotzinapa y que serían atendidos por el subsecretario de gobernación.



“Ya la actitud, no de los padres, si no de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos es una actitud… pic.twitter.com/8J79tCqhJg